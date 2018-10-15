​Urfa Kent Konseyinin Siyaset Yapması Tepkilere Neden Oldu

Konseyde Siyaset Konuşuldu

Toplantıda Verilen Hediyeler de Tepkiye Neden oldu

Urfa Kent Konseyi Kurulda Ne Karar Aldı

Şanlıurfa Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantı davetine katılanlar toplantı içeriğinden şikayet etti.Urfa Kent Konseyinin Genel Kurul Toplantısında Urfa sorunlarının konuşulması ve çözümlerin üretilmesi yerine siyasi içerikli konuşmaların ve propagandaların yapılması toplantıya katılanların tepkisine neden oldu. Urfa sorunlarının çözümü için davete icabet ettik diyen davetliler, “Medeni insan gibi davete icabet ettik. İçeriği başkaymış, vekiller eften püften laflarla hitap ettiler.” Yorumunda bulundu.Urfa Kent Konseyinin yapmış olduğu genel kurul toplantısında davetlilere hediyeler verildi. Hediyelerin arasında bir çanta ve çantanın içinde Urfa’nın 1 yıllık projelerinin yazıldığı broşür yer aldı. Bu hediyelere de tepki gösteren davetliler; “Toplantıda hediye çanta, çantanın içinde de broşürler yer aldı. Broşürlerde bir yıllık icat diye bol bol yazı döşemişler. Gördük ki durum aynı, saz çalar ağız söyler”Toplantıda siyasi içeriğin fazlaca olması tepkileri gündeme getirirken, vatandaşlar toplantıda hangi kararların aldındığının da açıklanmasını istedi. Kent Konseyinde alınan kararlar, Belediye Meclisine verilmesi gerektiğini ifade eden vatandaşlar, "Toplantıda ne karar alındı? Alınan Kararlar Belediye Meclisine verildi mi?" sorularının cevabını istedi.Konu ile ilgili Kent Konseyinden henüz bir cevap gelmezken, alınan kararlar da büyük merak konusu oldu.