​Geneleve Müftü Yardımcısı Mı Atandı?

Geneleve Atanan İsim Uysal Mı?

Bursa polisinin operasyonuyla çökertilen fuhuş şebekesinin Adana'da işlettiği iki geneleve mahkeme kararıyla kayyum atanacağı duyurulmuş ve kayyum olacak kişilerin ilin Vergi Dairesi Başkanlığı'nca görevlendirileceği belirtilmişti.Duyurunun ardından Adana’da bulunan iki geneleve kayyum olarak müftü yardımcısının atandığı iddiaları gündeme geldi.İddiaya göre Mehmet Uysal isimli Müftü Yardımcısı, Adana’da bulunan geneleve kayyum olarak atandı. İddiaların aslı astarının olup olmadığı tartışılırken, Tokat Valiliğinin atama listesinde Mehmet Uysal’ın kayyum olarak atandığı görülüyor.Mehmet Uysal’ın geneleve kayyum olarak atandığı netlik kazanmazken, vatandaşlar konu ile ilgili açıklama beklediğini ifade etti.