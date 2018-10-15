Hac ve Umre'ye Zam

Vatandaşlar Kendilerine Uygun Olanı Belirleyecek

Hac ve umre organizasyonları için Türk Lirası'ndan vazgeçerek Suudi Arabistan Riyaline dönen Diyanet, 2018-2019 Hac ve Umre Organizasyonu kayıtlarının başladığını duyurdu. Programda ücretlendirme de Riyal ile yapıldı. Bugünkü piyasaya göre Riyal/TL kuru 1.57’den işlem görürken, hac ve umre fiyatlarında da artış yapıldı.2017-2018 dönemi için 7 günlük ümre organizasyonu 6185 lira ila 7120 TL arasındayken, 2018-2019 döneminde 10 bin 411 TL ila 10 bin 920 lira arasında değişme yaşandı.Diyanet, konu ile ilgili, "2018-2019 yılında Başkanlığımız Organizasyonu ile umreye gitmeyi tercih eden vatandaşlarımız tur programlarından kendine uygun olanı belirledikten sonra o tura ait banka turkodu ile Başkanlığımız ile anlaşmalı bankalardan birisine umre ücretini yatırdıktan sonra Müftülüklere müracaat ederek umre kayıtlarını yaptırabileceklerdir" açıklamasını yaptı.