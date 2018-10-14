Zemin Çürüyor,Veliler Tedirgin, Antrenör Sesini Kimseye Duyuramıyor!

Veliler Durumdan Tedirgin

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Kapalı Spor Salonunu zemini çürümeye terk edilmiş ve harap durumda. Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Kulübü Antrenörü Metin İdoğ,Zeminin yaklaşık 2 yıldır bu durumda olduğunu ve kimsenin kendileriyle ilgilenmediğini belirtti.Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Kulübü Antrenörü Metin İdoğ yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;'Salonun İçler Acısını gören Veliler duruma hemen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün el atmasını belirterek;açıklamasında bulundular.Ayrıca Kapalı Spor Salonunu,Geçen sezondan beri ışıklandırma sistemlerinin çoğunun çalışmadığı ve ısıtma sisteminde problem olduğu belirtildi.