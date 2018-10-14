Zemin Çürüyor,Veliler Tedirgin, Antrenör Sesini Kimseye Duyuramıyor!

Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Kulübü Antrenörü Metin İdoğ yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;'Adeta köstebek yuvasına dönen resimdeki bu yer Ceylanpınar Kapalı Spor salonu İlçenin tek kapalı spor salonun düştüğü bu durum içler acısı iki yıldır yapılması bekleniyor.Bu salon Urfa Merkezde olsa acaba kaç günde yapılırdı. Biz iki yıldır bekliyoruz daha yapılmadı'
Veliler Durumdan Tedirgin
Salonun İçler Acısını gören Veliler duruma hemen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün el atmasını belirterek;’Salonun hali rezalet,çocuklarımız bu tesiste bırakın spor yapmayı, salona bile giremezler.Yetkileler duruma el atarak, geleceğimiz olan çocukların mağduriyetini gidermelidir’ açıklamasında bulundular.
Ayrıca Kapalı Spor Salonunu,Geçen sezondan beri ışıklandırma sistemlerinin çoğunun çalışmadığı ve ısıtma sisteminde problem olduğu belirtildi.
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