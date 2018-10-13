Urfa’da, O Sapık Tutuklandı

Dün Şanlıurfa’da 47 yaşındaki sapık, engelli olduğu öğrenilen bir kızı dakikalarca taciz etti. Şanlıurfa Emniyetinden düzenlediği operasyonda, gözaltına alınan yaşlı sapık tutuklandı.İğrenç olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Camikebir Mahallesinde yaşandı. Sokakta yürüyen engelli olduğu belirtilen 12 yaşındaki küçük kız, 47 yaşındaki E.K.’nin cinsel tacizine uğradı.Güvenlik kameralarına yansıyan taciz görüntülerinin ardından, olayın basında yankı uyandırması ile harekete geçen polis, şüphelinin E.K. olduğu belirlendi. Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece düzenlediği operasyonla E.K.'yi Mance Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına aldı.47 yaşındaki E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından asliyeye sevk edildi. Zanlı, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.