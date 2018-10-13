Siverek’te Feci Kaza, Küçük Kız Ağır Yaralı

Şanlıurfa’da Rehabilitasyon merkezine ait araç kaza yaptı, 1’i ağır 4 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana geldi.Alınan bilgiye göre,Siverek’ten Hilvan’da ki özel Rehabilitasyon merkezine öğrenci taşıyan 22 yaşındaki M.M.T hakimiyetindeki servis,Hilvan’a 20 km kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.Kazada, Yeter G. (8), Kader G. (12), Hamza A. (12) ile Bahri K. (11) yaralandı.Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla, Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralılardan, 8 yaşındaki Yeter G.’nin durumun ağır olduğu bildirildi.Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.