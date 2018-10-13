HDP’nin Şanlıurfa İl Başkanları Belli Oldu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Urfa İl Örgütü 2'nci Olağanüstü Kongresi bügün yapıldı.Kongrede, il eş başkanları seçildi.Kongrede Eş başkan olarak, Aliye Kızıldamar ve Halil Akbaş seçildi.Kongreye, Eş Genel Başkan Sezai Temelli, Urfa Milletvekilleri Ayşe Sürücü, Ömer Öcalan, Nimetullah Erdoğmuş, Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Hakkari Milletvekili Sait Dede, Şenyaşar ailesinden Emine Şenyaşar, İbrahim Ayhan'ın ailesi, Gazeteci Rohat Aktaş'ın ailesi, Yaşam Evi Kadın Derneği, EMEP, İHD, KESK,CHP,TMMOB, 78'ler Derneği ve çok sayıda vatandaş katıldı.İşte HDP’nin Şanlıurfa il başkanları ve delege listesi;