HDP’nin Şanlıurfa İl Başkanları Belli Oldu

Kongrede Eş başkan olarak, Aliye Kızıldamar ve Halil Akbaş seçildi.
Kongreye, Eş Genel Başkan Sezai Temelli, Urfa Milletvekilleri Ayşe Sürücü, Ömer Öcalan, Nimetullah Erdoğmuş, Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Hakkari Milletvekili Sait Dede, Şenyaşar ailesinden Emine Şenyaşar, İbrahim Ayhan'ın ailesi, Gazeteci Rohat Aktaş'ın ailesi, Yaşam Evi Kadın Derneği, EMEP, İHD, KESK,CHP,TMMOB, 78'ler Derneği ve çok sayıda vatandaş katıldı.
İşte HDP’nin Şanlıurfa il başkanları ve delege listesi;
HALİL AKBAŞ
ABDURRAHMAN KAPLAN
BİŞAR TÜYSÜZ
CEMAL BABAOĞLU
FATMA ERİŞ
FATMA ÖZLEM
HASAN YILDIZ
İSMAİL KARADAĞLI
İSMAİL ÇİFTÇİ
MAKSUT ŞANSAL
MUSTAFA YAZAR
ŞÜKRÜ TURGUT
TUBA ELMASCAN
HABER KARAKEÇİLİ
BOZAN YÜCEL
MİTHAT KARADAĞ
MÜSLÜM KINA
ÖMER ÇAYLAN
SERPİL GEYİK
ADİLE ÖNCEL
EMİNE DİŞENGİ
EMİNE KAYA
MEHMET GÜLMEZYÜZ
HACI MEHMET ACI
MAHMUT ORUÇ ÇİFTÇİ
İSLİM DEMİR
MEHMET EMİN GÜLER
MEHMET ŞEFİK DOĞAN
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