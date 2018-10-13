Yengi’den Tatlıses Açıklaması;Garip Değil mi?

Odamda Tatlıses’in Posteri Vardı

Başarılı Şarkıcı Aşkın Nur Yengi, dün akşam Günay Restaurranttaydı.Restaurantta gelenlerle sohbet eden Yengi,İbrahim Tatlıses ile ilgili açıklamalarda bulundu.İşte Aşkın Nur Yengi’nin açıklamalarının satır başları;Konserde Sezen Aksu’ya ait Olan ‘Sitem’ Şarkısını seslendiren Yengi,şarkının öyküsünü de anlattı;