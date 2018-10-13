Yengi’den Tatlıses Açıklaması;Garip Değil mi?

Odamda Tatlıses’in Posteri Vardı‘’ O yıllarda tüm genç kızlar gibi benim de duvarlarımı yabancı artist ve sanatçı posterleri süslerdi. İdollerimiz ya da gençlik heyecanlarımızdı onlar. Ama ne hikmetse aralarında sevgili İbrahim Tatlıses’in posteri de vardı aralarında. Garip değil mi?”
Konserde Sezen Aksu’ya ait Olan ‘Sitem’ Şarkısını seslendiren Yengi,şarkının öyküsünü de anlattı;
"Sezen’den bu şarkıyı çok istedim. Ama Metin Şentürk’e nasipmiş. O da muazzam okuyor. Diline, yüreğine sağlık ancak Sezen Aksu müsaade etseydi bu şarkıyı ilk benden dinleyecektiniz. Hey gidi günler hey... Zaman ne de çabuk geçiyor. Dün gibi hatırımda."
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