​Zihinsel Engelli Kızı Taciz Eden Şahıs Yakalandı

Saklandığı Evden Alındı

Dün zihinsel engelli kıza sokak arasında tacizde bulunan 47 yaşındaki E.K isimli şahıs emniyet ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan taciz görüntülerinin ardından, olayın basında yankı uyandırması ile harekete geçen polis, şüphelinin E.K. olduğu belirlendi. Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece düzenlediği operasyonla E.K.'yi Mance Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına aldı.

Vatandaş Linç Girişiminde Bulundu

Sana Elbise Alacağım Diye Kandırmış

Şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Burada E.K.'yi görüp, haberlerden tanıyan vatandaşlar şüpheliye linç girişiminde bulundu. Polisler tarafından kalabalığın arasından çıkarılan E.K., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için emniyete götürüldü.Şüpheli, emniyetteki ilk ifadesinde kız çocuğunu, "Sana elbise alacağım" diyerek kandırıp, götürdüğü ıssız sokakta istismarda bulunduğunu söyledi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi