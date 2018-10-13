​Perinçek’in Brunson Tahliyesini Konuştu, PKK’ya Yardım ve Yataklık…

Cezasını Çekti ve Tahliye Edildi

Trump Çok Uğraştık Diyor

Perinçek’in açıklamaları sosyal medyada yorum rekorları kırarken, “Perinçek olayı tamamen yanlış anlamış” ifadeleri kullanıldı.Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD'li Rahip Brunson’un tahliyesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.Perinçek açıklamalarında, Perinçek, "Türk yargısı PKK’ya yardım ve yataklık yapan Rahip Brunson’u mahkum etmiştir" dedi. Ardından söylediği, “Brunson hüküm giydi, cezasının karşılığında hapiste yattı, cezasını çekti ve tahliye edildi. Burada Türk yargısı baskılara göğüs germiştir" ifadeleri ise eleştirilere neden oldu.Brunson'un tahliyesiyle ilgili ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarının da altını çizen Perinçek, "Trump çok uğraştık diyor, evet çok uğraştılar ama başarılı olamadılar. Brunson kararını Amerika'nın baskıları sonucu alınmış bir karar olarak yansıtmak çok yanlıştır. Burada Türk yargısı hiçbir baskıya boyun eğmemiştir. Yargının verdiği karar gerçeğe ve hukuka uygundur" ifadelerini kullandı.