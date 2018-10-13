Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Uyuşturucu Tacirlerine Göz Açtırmıyor

Konuyla ilgili Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
‘Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından içerisinde uyuşturucu madde taşıdığı tespiti ve takibi yapılan 21 B... plakalı araç Şanlıurfa ili Viranşehir ilçesi mevkiinde Şanlıurfa il Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte müşterek yapılan operasyonda araç sürücüsü M.D. Kamyonette bulunan uyuşturucu çuvallarını yol kenarındaki tarlaya atarak yaya kaçmıştır.Tarlada yapılan aramada çuvallar içerisinde (172) kğ kubar esrara ve araca el konularak Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir.Kaçan şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir’
Yorum Yap