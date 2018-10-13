Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Uyuşturucu Tacirlerine Göz Açtırmıyor

Diyarbakır’dan,Şanlıurfa’ya Uyuşturucu madde taşıyan araç jandarma tarafından yakalandı.Araç sürücüsü,uyuşturucu dolu çuvalları tarlaya atarak kaçtı.Konuyla ilgili Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;