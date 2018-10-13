Trump Cevap Verdi! Türkiye'ye Yaptırım Devam Edecek Mi?

Türkiye İle Anlaşma Yapılmadı

Özel Uçakla Türkiye’den Ayrıldı

Türkiye, Rahip Brunson’un tutuklanmasından sonra ABD’nin ekonomik yaptırımları ile cebellşemiş, dün görülen mahkeme sonrasında da Rahip Brunson serbest bırakılmıştı.Rahip Brunson’un serbest bırakılmasından sonra akıllara “Türkiye yaptırımı son bulacak mı?” sorusu takıldı.ABD Başkanı Trump, "Brunson'ın salıverilmesi memnuniyet verici, onu bugün günü Oval Ofis'te ağırlayacağım" açıklamasını yaptı. Trump bir gazetecinin Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin sorusuna, "Brunson konusunda Türkiye ile bir anlaşma yapılmadı" şeklinde cevap verdi.İzmir'de, FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip tahliyesine karar verilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, özel uçakla Türkiye'den ayrılmıştı.