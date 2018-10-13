Altın Fiyatları Hızla Düşüyor

Çeyrek, Yarım Ve Cumhuriyet Altını Ne Kadar?

Altın fiyatları son birkaç günde yaşanan gelişmelerden etkilendi. Dün günü 232 liradan kapatan altının gram fiyatı 13 Ekim itibariyle 230 lira sınırına geldi. Gram altının alış fiyatı 229,87 TL seviyesinde bulunurken, satış fiyatı ise 229,97 TL seviyesinde.Dünkü rakamlara göre altının gram fiyatı 1,27%'lük bir düşüş gerçekleştirdi. Çeyrek altının satış fiyatı ise 380 lira dolaylarında.Çeyrek altın 371,58 TL'den alınırken 380,54 TL'den satılıyor. Yarım altın ise 740,83 TL'den alınıp 760,44 TL'den satılıyor. Yatırımcıların tercih ettiği altınlardan olan Cumhuriyet altınında ise alış fiyatı 1.535,00 TL, satış fiyatı 1.558,00 TL.