​Urfa’da Seyir Halindeki Aracı Durdurup Saldırdılar, 2 Yaralı

Taş ve Sopalarla Saldırdılar

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Olay Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet olan şahıslar taş ve sopalarla saldırı gerçekleştirdi.Aralarında daha önceden husumet olduğu söylenen taraflardan biri araçları ile seyir halindeki tarafı durdurarak taş ve sopalarla saldırmaya başladı. Duran aracı taş ve sopalarla pert hale getiren şahıslar, araçta bulunan Veli ve Sedat T.’yi de yaraladı.Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, Öfkeli kalabalığı dağıtırken, sağlık ekipleri de yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesine sevk etti.Yaralıların ciddi bir durumu olmadığı bilgisi edinilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.