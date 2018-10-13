​Urfa’da Seyir Halindeki Aracı Durdurup Saldırdılar, 2 Yaralı

Taş ve Sopalarla SaldırdılarAralarında daha önceden husumet olduğu söylenen taraflardan biri araçları ile seyir halindeki tarafı durdurarak taş ve sopalarla saldırmaya başladı. Duran aracı taş ve sopalarla pert hale getiren şahıslar, araçta bulunan Veli ve Sedat T.’yi de yaraladı.
Yaralılar Hastaneye KaldırıldıÇevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, Öfkeli kalabalığı dağıtırken, sağlık ekipleri de yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesine sevk etti.
Yaralıların ciddi bir durumu olmadığı bilgisi edinilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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