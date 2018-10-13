Şanlıurfa’da Korkunç Kaza, Dinamit Patladı

Şanlıurfa’da 24 yaşındaki Bedir Obuz, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaatı süren bir yem fabrikasının sahasında kaya kırdığı sırada patlama meydana geldi.

Kopan Kaya Parçası İsabet Etti

Unutulan Dinamit Patladı

Patlamanın etkisi ile kopan kaya parçalarının isabet ettiği Obuz, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri, güvenlik önlemi aldıktan sonra Obuz'un cesedini iş makinesinden çıkardı. Obuz'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken yetkililer konu ile ilgili açıklama yaptı.Yapılan açıklamada, olay yerindeki ilk bulgulara göre patlamanın iş makinesinin daha önce bölgede unutulan dinamite temas etmesi sonucu yaşandığını, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.