Urfa'da Duvar Dibine Sıkıştırdığı Engelli Kızı Dakikalarca...

Engelli Kız Sapıktan Kurtulamadı

Taciz Ettiği Kızı Yanından Uzaklaştırmak İstedi

Olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Camikebir Mahallesinde yaşandı. Sokakta yürüyen engelli olduğu belirtilen küçük bir kız, kimliği belirlenemeyen 50 yaşlarındaki bir sapığın cinsel tacizine uğradı.50 yaşındaki Sapık adam duvar dibinde sıkıştırdığı engelli küçük kızı dakikalarca taciz ederken küçük kız ise sapığın elinde kurtulmak için yoğun çaba harcadı.Güvenlik kameralarına da yansıyan iğrenç olayın ardından sapık adam, küçük kızı yanından uzaklaştırmak için el hareketleri yaptı. Bir süre etrafını kontrol eden sapık olay yerinden uzaklaştı.Sapığın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.