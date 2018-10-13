Urfa'da Duvar Dibine Sıkıştırdığı Engelli Kızı Dakikalarca...

Engelli Kız Sapıktan Kurtulamadı50 yaşındaki Sapık adam duvar dibinde sıkıştırdığı engelli küçük kızı dakikalarca taciz ederken küçük kız ise sapığın elinde kurtulmak için yoğun çaba harcadı.
Taciz Ettiği Kızı Yanından Uzaklaştırmak İstediGüvenlik kameralarına da yansıyan iğrenç olayın ardından sapık adam, küçük kızı yanından uzaklaştırmak için el hareketleri yaptı. Bir süre etrafını kontrol eden sapık olay yerinden uzaklaştı.
Sapığın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
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