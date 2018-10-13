Rahip Brunson serbest bırakıldı, Trump Beyaz Saray'da Ağırlayacak

Brunson’un Beraatine Karar Verildi

Mahkeme, Rahip Brunson'un ev hapsi ve yurt dışı yasağını kaldırdı. Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ancak yattığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi.Terör örgütleri adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD’li rahip Brunson, 3 yıl 1 ay hapis cezasına mahkûm edildi. Adli kontrol şartı ile yurt dışı çıkış yasağı kaldırılan Brunson, Türkiye’den ayrıldı.ABD Başkanı Donald Trump da rahip Brunson'u bugün Oval Ofis'te ağırlayacağını açıkladı.