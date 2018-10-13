Şanlıurfa’da Yangın, Çevre İllerden İtfaiye Desteği Geldi

30 Ton Saman Küle Döndü

Siverek’te Saman yüklü tır alev aldı,yangına çevre illerden itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangın,Siverek-Diyarbakır yolunda meydana geldi.Edinilen bilgiye göre,Mehmet Şirin Çetintaş hakimiyetindeki(21 TB 879) saman yüklü tırda öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.Tırın kasasından duman çıktığını gören Şoför Çetintaş,aracına yol kenarına çekerek İtfaiye ve Polise haber verdi.Yangının bildirilmesinin ardından olay yerine,Urfa-Siverek ve Diyarbakır’dan itfaiye sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin, yaklaşık 1 saatlik uğraşının ardından yangın kontrol altına alındı.Yangında, ortalama 30 ton samanın zarar gördüğü bildirildi.