Şanlıurfa’da Feci Kaza, Hayatını Kaybetti

Küçük Çocuk Hastanede Hayatını Kaybetti

Viranşehir’de, Annesi ile yürüyen 3 yaşındaki çocuğa okul servisi çarptı.Kaza, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Kışla mahallesinde meydana geldi.Alınan bilgiye göre,28 mart caddesinde annesi ile yolda yürüyen 3 yaşındaki Yunus Emre Güneş’e Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir öğrenci servisi çarptı.Kazada yaralanan küçük çocuk olay yerine gelen ambulansla,Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.Burda tedavi altına alınan Yunus Emre Güneş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.