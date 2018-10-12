Urfa’da PKK Operasyonu, 10 Gözaltı

Viranşehirde İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK’ya yönelik yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Konu ile ilgili Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada;
‘Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 12 Ekim 2018 tarihinde Viranşehir İlçesi Demirci mahallesi kırsalında Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Polis Özel Harekât timleri ile birlikte yapılan temas araması ve Demirci Mahallesinde (7) şahsa ait (8) ayrı adreste yapılan adli aramalar sonucunda; (1) adet Kaleşnikof marka tüfek ve bu tüfeğe ait (3) adet şarjör ile (28) adet mermi, (3) adet ruhsatsız av tüfeği ve bu av tüfeklerine ait (37) adet fişek, (3) adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait (6) adet şarjör ve (37) adet 9 mm çapında mermi, PKK terör örgütünü simgeleyen paçavralar ele geçirilmiştir.
Aramalar sonucunda; S.İ.(56), S.İ.(46), L.İ.(55), M.İ.(46), K.İ.(52), H.İ.(78), A.E.(55), İ.Ö(23), İ.B(52), G.İ(26) isimli 1’i kadın 9 erkek toplam (10) şahıs hakkında Terör örgütü propagandası yapmak, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve 2521 sayılı kanuna muhalefet, suçlarından işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır.’ Denildi.
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