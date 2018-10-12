Urfa’da PKK Operasyonu, 10 Gözaltı

Şanlıurfa’da PKK’ya yönelik yapılan operasyonda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.Viranşehirde İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK’ya yönelik yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.Konu ile ilgili Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada;‘Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 12 Ekim 2018 tarihinde Viranşehir İlçesi Demirci mahallesi kırsalında Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Polis Özel Harekât timleri ile birlikte yapılan temas araması ve Demirci Mahallesindeadetve bu tüfeğe aitadetileadetadetve bu av tüfeklerine aitadetadetve tabancalara aitadetveadet, PKK terör örgütünü simgeleyen paçavralar ele geçirilmiştir.Aramalar sonucunda;isimlişahıs hakkındave, suçlarından işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır.’ Denildi.