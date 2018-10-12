​MHP, Elektrik Faturalarında TRT Payı ve Vergiler Kaldırılmalı Dedi

Faturaya Yansıması Hukuka Uygun Değil

TRT Payının Alınmasının Haklı Gerekçesi Yoktur

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, ‘Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun’un geçici 4’üncü maddesi gereğince alındığını hatırlatarak, geçici olan bu kanunun 17 yıldır sürdüğünü ve bunun değiştirilmesi gerektiğini ifade eden bir önergeyi meclise sundu.MHP’li Kalaycı, elektrik faturalarının; çiftçinin, sanayicinin ve esnafın önemli maliyet unsuru olduğunu, aile bütçesinde önemli yer tutan harcama kalemi haline geldiğini belirtti.Kalaycı, ‘Kayıp- kaçak’ ve ‘sayaç okuma’ bedellerinin elektrik faturalarına yansıtılmasının, hukuka uygun olmadığına yönelik birçok yargı kararı bulunduğunu dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu;”2016 yılında yapılan düzenleme sonucu daha önce elektrik faturalarında ayrı ayrı gösterilen teknik ve teknik olmayan kayıpların maliyeti (kayıp/kaçak bedeli) ile iletim ve sayaç okuma bedelleri, dağıtım bedeline eklenmiş olup, faturalarda ayrı bir kalem olarak görülmez hale getirilmiştir. Kayıp kaçağın oluşmasında hiçbir sorumluluğu bulunmayan tüketicilerin kayıp kaçağın bedelini ödemek durumunda bırakılması ‘hak ve hakkaniyet’ ilkesiyle bağdaşmaz”‘TRT payı’nın da 4 Aralık 1984 tarihli ve 3093 sayılı ‘Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu’ uyarınca alındığını kaydeden Kalaycı, pay için alınan yüzde 2 oranın, katma değer vergisiyle birlikte yüzde 2,36 olarak faturalara yansıdığını belirtti. ‘TRT payı’ alınmasının haklı gerekçesi olmadığını savunan Kalaycı, ”Elektrik abonelerinden TRT payı alınmasının hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Bu Kanun teklifi ile 3093 sayılı Kanunun TRT Payı alınmasını öngören ilgili hükümlerinin yürürlükten kaldırılması öngörülmekte ve böylelikle tüketicilerin elektrik tüketim bedeli yükünün de hafifletilmesi amaçlanmaktadır” dedi.