Antep Türkiye'de İlk Oldu. Urfa, Bu Mücadeleye Katılacak Mı?

Enflasyonla Mücadeleye İlk Adım Gaziantep’ten Geldi

81 İlde İlk Şehir Gaziantep

Şanlıurfa da Mücadeleye Destek Verecek Mi?

Hazine ve Maliye Bakanlığının “Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı” kapsamında enflasyona karşı yüzde 10 indirim kampanyası ilk olarak Gaziantep’te başladı. İl genelinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar, yüzde 10-35 arasında değişen oranda indirime gitme kararı aldı, Büyükşehir Belediyesi sosyal tesisleri de yüzde 10 indirim yaparak kampanyaya destek verdi.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda yan yana geldiler. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, toplantıda aldıkları kararı basına açıklayarak enflasyonla topyekûn mücadeleye ilk destek veren şehir olduklarını belirtti.Fatma Şahin açıklamasında; “Hazine ve Maliye Bakanımızın başlatmış olduğu kampanyayla makro dengedeki 81 ili ilgilendiren alanda enflasyonla mücadelenin fitili yakıldı. Yüzde 10 gönüllü olarak bu mücadelede ildeki sektör temsilcilerinin hızlı bir biçimde ‘ben de varım’ demesi çok önemlidir. Kampanyayı duyan Gaziantep Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarları Odası’ndan yoğun bir biçimde telefon almaya başladım. Hakikatten sizinle onur duyuyorum, sizin başkanınız olmaktan büyük bir şeref duyuyorum. Bu değerler üzerinden o kadar hızlı destek veriyorsunuz ki anlatamam, meclis çatısı altında 81 ile ilk mesajı biz verdik, bu mücadelede örnek olduk, lider olduk. İyinin, güzelin gayretinde olduk.” dedi.Tüm Türkiye’de enflasyonla mücadelede ilk şehirlerden biri olan Gaziantep’in katıldığı bu mücadeleye Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de katılacak mı? sorusu merak konusu olurken, vatandaşlar Gaziantep’i örnek alma konusunda yetkililerin harekete geçmesini talep etti. Enflasyonla mücadelede alınan bu karara Şanlıurfa’nın da katılması demek vatandaşın yüzünün ve cebinin gülmesi anlamına gelecekken, ekonomiye de katkılar sunacağı açısından önem arz etmektedir.