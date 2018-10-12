Doğurduğu Bebeğe Yaptıkları Kan Dondurdu

Bebeğimin Yaşadığını Bilmiyordum

Poşete Koyup 5. Kattan Attı

Doğurduğunu Hastanede Öğrendik

Çorum’da meydana gelen olayda, lisedeki erkek arkadaşından hamile kalan 19 yaşındaki Münevver Melike B.’nin mahkemede yargılanmasına başlandı.İlk mahkemede ifade veren Münevver Melike B., "Bebeğimin yaşadığını bilseydim zaten atmazdım. Hamileliğimi herkesten gizledim, hamileliğim boyunca hep bol elbiseler giydim, doktora da hiç gitmedim" dedi.Açıklamalarına devam eden Münevver Melike B.;"Akşam saatleriydi. Babam il dışında çalıştığı için evde değildi. Bir ablam ve bir de annem evdeydi. Biraz onların yanında oturdum ve daha sonra da sancılarım başladığı için tuvalete gittim. Sonra birden doğum gerçekleşti ve çocuk yere düştü.”Doğum yaptıktan sonra kordonu elleriyle kopardığını söyleyen Münevver Melike B.;“Kordonunu kopardım, soğuk suyla temizledim, elimi ağzına götürdüm ve hiç yaşam belirtisi yoktu. Yarım saat başında bekledim. Belki nefes alır diye, hiç nefes almıyordu. Annem tuvaletten çıkmam için seslendi. Ben annemin bana bir poşet vermesini istedim. Poşeti ne yapacağımı sordu. Ben de 'Tuvaletin çöpünü atacağım' diye söyledim. Sonra poşete koyup attım. Atmadan çocuğu poşetle dışarı çıkarabilir miydim, bilmiyorum. Sonra bayılmışım ve ambulansla beni hastaneye götürdüler.” dedi.Mahkeme başkanı sanığa; “Sırtına vurmak hiç mi aklına gelmedi? Sorusuna “Gelmedi” diye cevap veren Münevver Melike B’nin kardeşi ve annesi de dinlendi.Sanığın annesi B.B., mahkemedeki ifadesinde, "Kızımın erkek arkadaşı olan E.S.M.'ye kızımın peşini bırakmasını sürekli olarak söylerdim. Kızım onunla bir daha hiç konuşmadığını söylerdi. Ben de inanmıştım. İşte bunlar başımıza geldi. O gün ise kızım karnının ağrıdığını ve ishal olduğunu söyledi. Tuvalete girdi. Uzun süre de çıkmadı. Ben seslendiğimde 'birazdan çıkacağım' gibi sözler söyledi. Sonra benden poşet istedi. Poşeti ne yapacağını sorduğumda da tuvaletin çöpünü boşaltacağını söylemişti. Sonra birden dışarı çıktı ve bayıldı. Çocuk doğurduğunu hastanede öğrendik" dedi.Ablasıyla aynı odada kaldığı halde hamile olduğunu hiç anlamadığını söyleyen kardeşinin ifadesinden sonra, mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.