​Niyazi Kocadağ, Haliliye Belediye Başkan Adayı Olacak Mı?

Aday Olacak Mı?

Haliliye İçin Gözler Niyazi Kocadağ'da

30 Mart Yerel Seçimlerinin yaklaşması ile siyasette hareketli günler yaşanıyor. Şehrin vizyon ilçesi Haliliye’de de aday adayları konuşulmaya başlandı.Toplumda ciddi karşılığı olan ve gençlerin model kabul ettiği Niyazi Kocadağ'ın aday olması bekleniyor.Eğitimci, Yazar, Tv Programcısı ve STK Başkanı Niyazi Kocadağ’ın ise aday olup olmayacağı merak konusu haline geldi.Henüz resmi bir açıklama yapmayan Kocadağ'ın Haliliye Belediye Başkanlığına aday olması durumunda her siyasi partiden oy alması ve Ak Parti’ye büyük bir oy patlaması yaşatacağı, şehirde konuşulan konular arasında.