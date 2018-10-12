Urfa’da Nişanlı Çift, Kuyumcuyu Soydu

Viranşehir’de yaşanan olayda, nişanlı olduklarını söyleyip düğün için altın bakmaya geldiklerini ve altınlara bakmak istediklerini söyleyen 3 kişi, kuyumcunun bir anlık dalgınlığından faydalanarak bilezik çaldı.Çıkardıkları altınları yerine yerleştirirken, 15 bin değerinde 2 bileziğin eksik olduğunu fark eden kuyumcu polise haber verdi. Kuyumcunun güvenlik kameralarını inceleyen polis şahısların eşkâlini alarak arama başlattı.