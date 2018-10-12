Aykut Akgün’ün Cezası Belli Oldu

3 Maç ve Para Cezası

Şanlıurfaspor’un genç futbolcusu Aykut Akgün’e, hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle PDFK tarafından ceza verildi.Geçtiğimiz hafta oynanan ve Şanlıurfaspor’un 3-2 yenildiği Bugsaş maçında, hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle PDFK’ya sevk edilen Aykut Akgün’e 3 maç ve para cezası verildi.PDFK’nın aldığı karar şu şekilde;