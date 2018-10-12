Aykut Akgün’ün Cezası Belli Oldu

3 Maç ve Para CezasıGeçtiğimiz hafta oynanan ve Şanlıurfaspor’un 3-2 yenildiği Bugsaş maçında, hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle PDFK’ya sevk edilen Aykut Akgün’e 3 maç ve para cezası verildi.
PDFK’nın aldığı karar şu şekilde;
''ŞANLIURFASPOR Kulübü sporcusu AYKUT AKGÜN'ün, 07.10.2018 tarihinde oynanan BUGSAŞSPOR A.Ş.-ŞANLIURFASPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.''
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