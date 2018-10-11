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Bu haber 11 Ekim 2018 22:10:36 Tarihinde eklenmiştir.

Vali Erin Uyardı, Cezası 45 Bin TL

Türkiye pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 50’sini karşılayan Şanlıurfa’da, pamuğun kalitesini koruma ve geliştirmeye yönelik Şanlıurfa Valiliği koordinesindeki çalışmalar, ilgili kamu kuruluşları, mesleki kuruluş temsilcileri, sanayiciler ve çiftçi temsilcilerinin katılımıyla devam ediyor.

Vali Erin Uyardı, Cezası 45 Bin TL

Geçtiğimiz günlerde ilgili kuruluşların ortak kararıyla alınan pamuk hasadına yönelik tedbirleri içeren Valilik Tebliğinden sonra, Şanlurfa Valiliği, Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü ve Şanlıurfa Ticaret Borsası işbirliğinde, Şanlıurfa pamuğunda kalite koruma ve geliştirme koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Katılımcıların, Şanlıurfa pamuğundan üretilen tekstil ürünlerini inceleme fırsatı da bulduğu toplantıda bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa’da çok güzel şeyler olduğunu, Türkiye’deki pamuk üretiminin yaklaşık yarısının tek başına Şanlıurfa’da üretildiğini söyleyerek, pamuktaki kalitenin korunması ve yükseltilmesi için komisyonca alınan kararlara uymayanlar hakkında cezai yaptırımlar uygulanacağını ve kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi.
 

 VALİ ERİN: TÜM İHLALLER CEZALANDIRILACAK

Şanlıurfa’nın sahip olduğu tarımsal arazi varlığı, güneşi, suyu ile büyük bir potansiyele sahip olduğunu, dört milyon dönüme yakın arazinin sulandığını ve ekonomik olarak sulanabilir bir o kadar daha araziye sahip olduğunu ifade eden Vali Erin, 1992’den itibaren başlayan sulama yatırımlarının Türkiye’nin hiçbir yerine yapılmadığını dile getirdi.

Sulanan ve sulanabilir arazilere yönelik her türlü girişimin devletten beklendiğini kaydeden Vali Erin, girişimcilerden yüksek katma değerli proje önerilerinin gelmesi gerektiğini, bu alanda çok büyük finansal destekler sağlandığını ifade etti.

2002 Yılından bu yana Şanlıurfa’ya kamu kaynaklarından 35 milyar TL’lik yatırım yapıldığını hatırlatan Vali Erin, kamu yatırımlarının yanında Şanlıurfa’nın işgücü potansiyelini iyi değerlendirmesi gerektiğini, uluslararası çapta markalar çıkarması gerektiğini kaydetti.


Şanlıurfa’da üreticilere sadece 2017 yılı içerisinde tarımsal destek olarak 1 milyar 350 milyon TL ödendiğini dile getiren Vali Erin, verilen bu teşvikler sayesinde Şanlıurfa’nın pamuk üretiminde rekor kırdığını, bu üretimin yüksek kalitede sürdürülmesi için alınan kararlara üreticilerin titizlikle riayet etmesinin önemine işaret etti.

Pamukta kalitenin korunması ve yükseltilmesi amacıyla Şanlıurfa Valiliğince yayımlanan tebliğe riayet edilmesi için sıkı denetimler olacağını ve idari yaptırımları uygulamaktan imtina etmeyeceklerini belirten Vali Erin, “Denetimlerde tespit edilen aksaklıklarla ilgili tutanakların hiçbirini geri çevirmeyeceğiz, hepsini yasal takibe koyacağız. Sadece pamuğun naylon türü çuvalda taşınmasının kabahatler kanununa göre cezası 45 bin TL’dir. Bu cezaları da en şert şekilde tatbik edeceğimizi ifade ediyorum” dedi.

“Vizyonu olmayan, hedefleri olmayan bir şehir günümüz dünyasında artık hayal edilemez” diyen Vali Erin, yeni sezonun bereketli olmasını diledi.
 

KAYA: SONUCA VARAMIYORUZ

Şanlıurfa’da sanayicilerin büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, toplantıda yaptığı konuşmasında uzun yıllardır çalışmalarına rağmen bir sonuca varamadıklarını belirterek, pamuğun toplanırken kirletildiğini, naylon çuval sorununun devam ettiğini söyledi. Hasat sezonunda denetimlerin artırılmasını ve cezai yaptırımların mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Kaya, Ticaret Borsası olarak tarımsal üretimde kalitenin yükseltilmesi, ilin sorunlarının çözülmesi için her türlü desteğe devam edeceklerini söyledi.
 

EYÜPOĞLU: FİYAT DÜŞÜRÜLMESİN

Pamuğun, Türkiye ve Şanlıurfa için stratejik bir ürün olduğunu, insanoğlunun doğarken de ölürken de pamuğa sarıldığını belirten Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyüpoğlu, pamuğun değerinin düşürülmemesi için fabrikatörlerin fiyat düşürmemesini rica etti. Dünya piyasasında pamuğun balya fiyatının 11 bin 500 lira olduğunu, Şanlıurfa pamuğunun balyasının ise 9 bin liradan satıldığını belirten Eyüpoğlu, “Böylece hem üreticiler hem de tüccarlar zarar ediyor. Üretim girdilerinin ne kadar yüksek olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Fabrikatörlerimiz aynı zamanda çiftçidir. Çiftçilerimizi mağdur etmemeleri için ellerini vicdanlarına koymalarını rica ediyorum” dedi.

Gece hasat yapılmamasını, naylon çuvallarda gelen ve nem oranı yüksek pamukların fabrikalar tarafından alınmamasını talep eden Eyüpoğlu, “Çırçır fabrikalarında kurutma bantları olmadığı için büyük zarar oluşuyor. Tonlarca pamuk fermentasyona uğruyor. Ben de çiftçiyim, çiftçi temsilcisiyim. Rica ediyorum, yaş pamuğu almayın” diye konuştu.
 

PELTEK: UYGULAMADA SIKINTILARIMIZ VAR

Şanlıurfa’da çok kaliteli pamuk üretildiğini ve bu kalite zincirinin nihai tüketiciye kadar korunması gerektiğinin önemine işaret eden Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek ise, her yıl komisyonun kurulduğunu ve kararlar alındığını, ancak kararların uygulamaya konulmadığından yakınarak, “Konuşmaktan ne zaman kurtulacağız diye hepimiz aramızda konuşuyoruz. Ortak akıl konuşuyor, ortak noktada buluşuyoruz. Ama uygulamada sıkıntılarımız var. Hepimiz aynı kaderi paylaşıyoruz. Son noktayı koymamız gerekiyor” dedi. Peltek, hasat sezonu boyunca pamuk kamyonlarının geçtiği güzergahların belediyelerce temizlenmesi gerektiğine de değindi.
 
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Çakmaklı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Zafer Aydın, Ticaret İl Müdür V. Nazan Sezer, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyüpoğlu ile sanayi temsilcileri ve üreticilerin katıldığı toplantı, yapılan istişarelerin ardından sona erdi.
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Ekonomi
Vali Erin Uyardı, Cezası 45 Bin TL
Vali Erin Uyardı, Cezası 45 Bin TL
Türkiye pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 50’sini karşılayan Şanlıurfa’da, pamuğun kalitesini koruma ve geliştirmeye yönelik Şanlıurfa Valiliği koordinesindeki çalışmalar, ilgili kamu kuruluşları, mesleki kuruluş temsilcileri, sanayiciler ve çiftçi temsilcilerinin katılımıyla devam ediyor.
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