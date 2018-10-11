Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 11 Ekim 2018 17:54:31 Tarihinde eklenmiştir.

‘Tatlıses Gelsin Görsün, Rektörün Söylediğine Deli Olmamak Elde Değil’

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Aşıt-Öğütçü Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planı ile ilgili tüm detayları açıkladı. Gazetecilerin tüm sorularını cevaplayan Başkan Çiftçi, "Projemizin arkasındayız. Biz kamunun malını koruyoruz ve ve uydu kent olarak şehrimize kazandırıyoruz" dedi.

‘Tatlıses Gelsin Görsün, Rektörün Söylediğine Deli Olmamak Elde Değil’

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, basın munsapları ile bir araya gelerek kamu oyunda bir takım kişiler tarafından 'Kaşmer' olarak lanse edilen Aşık-Öğütçü Kentsel Gelişim Alanı ile ilgili tüm detayları açıkladı. 7. sınıf tarım arazisi ve yüzde 96'sı kamu malı olan bölge ile ilgili tüm eleştirilere cevap veren Başkan Nihat Çiftçi, "Bu proje Şanlıurfa'nın geleceği için son derece önemlidir" diye konuştu.

İşte Başkan Çiftçi'nin basın toplantısındaki konuşması:

BU KARAR BENİM KARAKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANI OLDUĞUM DÖNEMDE VERİLMİŞTİR

Aşık bölgesi ile ilgili bir takım tartışmalar sürüyor. Tartışmanın ve eleştirilerin yapılmasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak mutluluk duyuyoruz ama süreçle ilgili yanlış bir değerlendirme ve yanlış bilgilendirmeler var. Algı yanlış yönlendiriliyor. Bizler de süreçle ilgili bilgiler vermek durumundayız ve onun için bir araya geldik.

Aşık - Öğütçü planlı alanının çalışması 02.03.2015 tarihinde Bakanlar Kurulunun onayı ile karar bağlanan bir yer. Bu kararname ile hazineye ait olan 5 bin dönüm yer bedeli mukavilinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığına Kentsel Gelişim ve Dönüşüm alanı olarak onay veriliyor. Bu onay başvurusunu Eylül 2014'de yine Büyükşehir Belediye Meclisimizin kararı ile Büyükşehir Belediye Kanununda belirtilen 79. madde uyarınca talepte bulunuluyor. Bu iki iş ve işlem yerin belirlenmesi, alanın karara bağlanması ve benim şahsım döneminde olmuştur. Yer o dönemde belirleniyor.

BİZ OLSAYDIK AYNISINI YAPARDIK

Demek ki Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak biz ve arkadaşlarımız bu yerin belediyemize ve şehrimize kazandırılması noktasında onay verdik fakat bu teklifi bize getiren dönemin belediye başkanı idi. Olsaydık yine aynı teklifi getirirdik. Çünkü kamu alanının olduğu ve planlamaya uygun bir yer. Şehrin Kentsel Dönüşüm ve Gelişimi için yapılması gereken bir yer. Zamanını açıkladım.

NEDEN AŞIK - ÖĞÜTÇÜ BÖLGESİ

Neden bu yerde başka yer değil. Şanlıurfa'mıza baktığımızda çok önceleri yapılan 1/100000'lik Çevre Düzen Planı. Şanlıurfa'nın 30 yıllık planını belirleyen plan Kentsel Gelişim Alanını burası olarak belirliyor. Birincisi bu. İkincisi Tarım Bakanlığı tarafından yapılan analizler neticesinde bu yer 7. sınıf tarım arazisi. Diğer bir konu bizim Meteorolojiden, Çevreden, Orman Bölgeden, Devlet Su İşlerinden yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde bu bölgenin her şekli ile uygun olduğunu gösteriyor. Biz, bu görüş çerçevesinde ve en önemlisi kamu malını belediyeye kazandırmak adına işte onun için burası. Onun için dönemin belediye başkanı burayı karar vermiş. Burası herhangi bir havzada değil. Balıklıgöl havzasında değil. Balıklıgöl havzasının üst sınırı üst sınırdaki alan. Reisimizin buna ilişkin kararı var.

NEDEN BUGÜN?

Diğer bir konu ise neden bugün. Seçimlere 6 ay var ama neden bugün. Arkadaşlar bu plan 2015'de başladı. 3-4 yıllık bir ürün. Kolay olmuyor. İdare edildi, Bakanlar Kurulu onayladı, Resmi Gazetede yayımlandı. Buraya işgaller başladı ve biz resmi kayıtlarda olmak suretiyle kontrol altına aldık. Ekiplerimiz gitti, zabıtamız gitti, jandarma kuvveti gitti. Şanlıurfa Valiliği ile yapmış olduğumuz yazışmalar belli.

TOKİ İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER

Şimdi kurum görüşleri alındıktan sonra Gaziantep yanı başımızda. Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba, Mehmet Ali Cevheri, İlçe Belediye Başkanlarımız vardı. Ve biz TOKİ'de bir toplantı gerçekleştirdik. Vekillerimizin "55 bin konut Gaziantep'te yapıyorsunuz. Şanlıurfa'nın ne suçu var. Şanlıurfa'da da çalışmalarınız olsun" şeklinde bir talep geldi. Bu yerin ilanı tamamdı. Bedeli Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından ödenmişti ve tapu bize geçmişti. Ve TOKİ Başkanı bizden burayı talep etti. Ben de "Burası Şanlıurfa'nın hakkı. Burası Dönüşüm ve Gelişim alanı" dedim. Yani biz Şanlıurfa'da Kentsel Dönüşümü bekleyen alanlara karşılık burayı verebiliriz. Yeni bir proje karşılığı veremeyiz. Yapacağımız projeler burada çöküntü alan dediğimiz, gecekondu alan dediğimiz alanlara karşılık biz burayı harcayacağız ve konut yapacağız. Onun için ben veremem.

PLAN, TÜM SİYASİ PARTİLERİN ORTAK KARARI İLE ONAY ALDI

4 ay önce karar getirildi. İmar Komisyonu arkadaşlarımız titizlikle bu konuyu çalıştılar. Ve raporlarını geçen ay hazırlayıp sundular. Grup toplanıp, Ekim ayına bıraktılar. Ve ekim ayında tüm siyasi partilerin ortak kararları ile hiçbirinin şerhi olmaksızın bu planlama onay aldı. Çalışmanın artık aleniyet kazanması için diğer kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, basın, halkımızın çalışmayı askıda görülmesi için meclis tarafından karar alınmıştır. Askıda yapılabilecek tüm itirazlar, tüm ilaveler, tüm görüşler tekrar meclise gelir ve komisyonu havali edilir, rapor halinde meclise tekrar gelir ve meclis bunu karara bağlar. Ya 'Evet itiraz doğrudur' der ya da 'İtiraz şu şu gerekçelerden dolayı doğru değildir' denilir ve tekrar onu karara bağlar. Tekrardan askıya alınır.

YÜZDE 96'SI KAMUNUN MALI OLAN BİR ALAN

Aşık-Öğütçü bölgesinin yüzde 96'sı kamu malı olan bir yer. 5 bin dönümü belediyeye ait, 3 bin 500 dönümü hazineye ait. İçinde 400 dönüm mülkiyet var. Büyükşehir Belediye Meclisimizden Allah razı olsun. Biz tüm ilçelerde imar planları yaptık. Allah şehidimizdir ki hiç bir zaman şu mülkiyet kime aittir şeklinde bakmadık. 35 kişi bu 400 dönüme ait. Ben bu özel mülkiyeti olanlara 'Siz olmazsınız mı' diyeyim ne yapayım. Şehrimizde imar planı rantla anılmış olabilir. Fakat ben 3 buçuk yıla sığdırılan imar planından bahsediyorum. Eğer bugün ilçelerimizde düzenli bir imar planı yapılıyorsa bunun altında meclisimizin imzası var. Onların hakkı ve çalışması var. Bunu söylemek zorundayım. Bu planı 15 yıldır ilanlar var. Yeşildirek, Sanayi, Karakoyun Mahallesi, Hızmalı Mahallesi, Eyyübiye, Yakubiye, Kalkana gittiğimde insanlar 'bizi ne zaman buradan kurtaracaksın' diyor. İşte arkadaşlar Kentsel Gelişim ve Dönüşüm bunun için yapılır. Gecekonduların müsebbibi ben değilim. Benim dönemimde değil. Ben gelişim ve dönüşümle uğraşıyorum. İşte bu alanı biz gelişim ve dönüşüm için kullanacağız. Diğer yandan insanlar bizlerden hizmet beklerken bu kaynağımızı nereye harcayacağız diye düşünmeliyiz. Şehrimizi gece kondulardan nasıl kurtarabiliriz diye düşünmeliyiz. Bu yer fakir fukaraya gidecek.

BURADA ARSA BARONLARININ YERİ OLMAMIŞ OLABİLİR

Bu yerde arsa baronlarının yeri olmamış olabilir. Bu yer Karaköprü ilçe sınırlarının içerisinde olabilir. Ve ben Karaköprü'den gelmiş olabilirim. Ne yapayım ailemimi değiştireyim. Bana babam Türkmen Çiftçi'den kalan yer iki katlı imar planı. 10 yıldır kamuoyu diyor ki 'O adam orayı 5 kat yapacak'. Ben niye yapayım. Ben parayı silmişim. Ben de Şanlıurfa sevdası var. Bu sorumluluk öyle kolay değil. Sorumluluk alan kişinin derdi başka oluyor.

KIRILDIM VE ÜZÜLDÜM

Gerçekten kırıldım ve üzüldüm. Çünkü eğer 17 yıldır aranızda evladınız, bildiğiniz bir aileyi tanımamışsanız şu dağlık alanı size Kentsel Gelişim ve Dönüşüm alanı olarak yapıyorsa ve sizde böylesine bir ithamla kendisine yaklaşıyorsanız, gerçekten kırıldım. Ben nasıl bu şevkle şehri kontrol edeceğim. İki yıldır Türkiye'nin en iyi planını hazırlayan ekibin gözüne nasıl bakacağım. Benim çoluk çocuğum var. Çocuğum bana 'Baba bana okulda soruyorlar ne oluyor' diyor. Olay buraya kadar geldi. Kimden şimdiye kadar talepte bulundum, söylesinler.

'NİÇİN BİZİMLE PAYLAŞILMADI' ELEŞTİRİSİ

Ben konuşu meclisimle paylaşmışım, komisyonumla paylaşmışım, encümenimle paylaşmışım. İmar Şehircilik benim 150 personelim bununla ilgili çalışıyorlar. Vekillerim o dönemde biliyorlar. Bu mantıkla nasıl biz gelişmiş şehirlere yetişeceğiz. İlk kez Yeşildirek'te Karayollarını biz yıktık. 15 yıldır sanayi dönüşmüyor orayı ilk kez biz yıkıyoruz. Karakoyunda milletin parasını vererek evlerini kamulaştırıyoruz ve kavşak yapıyoruz. Bunu hangi parayla yapacağız. Reisimiz neden Aşık-Öğütçü'nün altına imzasını attı. İmzaladı ve 'Al burayı Şanlıurfa'nın gecekondusu için kullan' dedi. Plana kimse itiraz etmiyor.

REKTÖRÜN SÖYLEDİĞİNE DELİ OLMAMAK ELDE DEĞİL

Bizi rektörümü eleştirmiş. Çok sevindim. Duyduğumda dedim ki 'Bilim insanıdır. Kendi mühendislik fakültesinde toplamıştır uzmanlarını. Meclis olarak istifade ederiz' dedim. Heyecanla baktım ki 'Eyyübiye'de birinci sınıf tarım arazisini neden açmadınız' şeklinde. İş tersine dönmüş. Ben teknik ve bilimsel çalışıyorum. Adam bunu söylüyor. Deli olmamak elde değil. Sizden rapor ve teknik görüş bekliyorum. Sizden bu plan içerisinde ikinci üniversite bekliyorum. Siz benden raylı sistem istiyorsunuz. neyle yapacağız söyler misiniz. Bu işlerden anlamadığı belli. Allah aşkına anlayan bir hoca desin. Kadronuza güveniyorum. Üniversiteyi asfaltyan, Tekno Kent'i bilimsel mantıklya nasıl kalkınır diyen biziz. Üniversitenin yapması gereken, halkı aydınlatması gereken bilim insanı algı yapıyor. Ey Şanlıurfalılar işte olay bu.

İBRAHİM TATLISES YANILTILDI, ONU MEMLEKETİNE DAVET EDİYORUM

Tatlıses ağabeyimiz bu şehrin en önemli değeri. Tatlıses doğru söylüyor ama bir eksiği var. Diyor ki 'Ben dağ eteğinden yer aldım. Orayı neden geliştirmiyorsun. Hayırdır bu Aşık - Öğütçü'ye gitmişsin'. Samimi konuşuyor. Ben şunu söylüyorum 'İbrahim ağabey, Urfa'ya gel. Dağ eteği eski Dağ eteği değil. Orayı çelik köprüler yapan, çevre yolları yapan, yolları yapan bu kadro. Gel şehri gör. Buradaki kim tarafından olduğunu bildiğim bir kişi tarafından yanıltıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Tatlıses ağabeyimizi memleketine davet ediyorum.

KİMSEYE PAPUÇ BIRAKMAM

Ben ömrümü hukuk için verdim. Haksız ithamlarla karşı karşıya kalmamak ve algı operasyonlarına hedef olmamak için mücadele verdim . Toplumun sesi olmak, toplumun hakkını hukukunu korumak için ben okudum. Yatılı okudum. Yürüyerek okula gittim. Kimseye papuç bırakmam. Çok net ifadelerle konuşuyorum. Bildiğim bu konuda kimseye laf ettirmem. Sorumluluk bende.

BU GÜZEL PLANI, BU ŞEHRİN EVLATLARI YAPTI

100 metrelik yollar. Yenilenebilir enerji ile ısıtması sağlanacak plan. kentin her yerine yeşil alan. Buradaki uydu kent 8 mahalle olarak tasarlandı. Ve kent siluetleri yapılmış. İlk kez bir tasarım yapılarak bir çalışma ortaya konulmuş. Okula, camiye her yere yürüme mesafesinde giden Osmanlı ve Selçuk mimarisinin yapıldığı bir plan. Bunu yapan bu şehrin çocukları. Bizim mimarlarımız ve bizim şehir plancıları. Hepsini tebrik ediyorum. Kimse plana ses etmiyor. Plan harika diyor. Ama algı üstüne algı. Lütfen bilmediğiniz bir konuda güvensiz ortam oluşturmayın. Bakıyorum aynı kişiler, farklı konularda hep aynı şekilde algılarla geliyorlar.

Başkan Çiftçi basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koltuğunda Kimi Görmek İstersiniz?
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koltuğunda Kimi Görmek İstersiniz?
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayları olarak belirlenen isimleri Urfa.com Haber Sitemizde ankete sunduk. Ankete katılarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda görmek istediğiniz ismi oylayabilirsiniz.
AÇIK KAPI BİR ANNENİN DAHA İMDADINA YETİŞTİ
AÇIK KAPI BİR ANNENİN DAHA İMDADINA YETİŞTİ
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in, “Devlete sığınan ve sıkıntılarının çözülmesini isteyen hiç kimsenin geri çevrilmemesi” yönündeki talimatları doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Açık Kapı Birimi çalışanları, sorunlarını çözüme kavuşturdukları bir anneyi dört çocuğuyla yaşadıkları, üzeri branda ile örtülü evlerinde ziyaret etti.
Eşini Boş Arazide Döve Döve Bayıltı
Eşini Boş Arazide Döve Döve Bayıltı
Boş bir arazide kucağında bebek olan kadın, eşi tarafından döverek bayıltıldı. Görüntüler üzerine göz altına alınan kadın eşinden şikayet olmadı
Urfalı Çocuk Bayramı Tarlada kutladı, Şiirini Pamuklar İçinde Okudu
Urfalı Çocuk Bayramı Tarlada kutladı, Şiirini Pamuklar İçinde Okudu
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 29 Ekim’de okulda şiir okumak için hazırlanan öğrenci Özgür Yıldız, o gün tarlaya gitmek zorunda kaldığı için, şiirini pamuk tarlasında okudu
BAŞKAN DEMİRKOL İLE HALİLİYE’NİN TRAFİK AĞI GENİŞLEDİ
BAŞKAN DEMİRKOL İLE HALİLİYE’NİN TRAFİK AĞI GENİŞLEDİ
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un “ yol medeniyettir” anlayışıyla henüz yapılaşmanın olmadığı alanlarda, kırmızı kot uygulamasına uygun şekilde yürütülen yol açma çalışmalarıyla 18 mahallede 415 yeni yol ilçeye kazandırıldı. Haliliye’nin trafik ağını genişleten çalışmalarla, hem alternatif güzergâhlar oluşturuldu hem de yapılaşmaların gelişimine katkı sağlandı.
​Köpek, Bebek Cesedini Kafenin Önüne Bıraktı
​Köpek, Bebek Cesedini Kafenin Önüne Bıraktı
Temizlik işçileri bir kafenin önünde yeni doğmuş bebek cesedi buldu. Olay yerinde inceleme yapan polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelediğinde bebeği bir sokak köpeğinin ağzında getirerek kafenin önüne bıraktığını tespit etti.
​Urfa Baro Başkan Seçimleri Netleşti, Yeni Başkan Göreve Hazır
​Urfa Baro Başkan Seçimleri Netleşti, Yeni Başkan Göreve Hazır
Şanlıurfa Barosu'nun Olağan Genel Kurul seçimlerinin net sonucu açıkladı. Urfa Barosu’nun mevcut Ahmet Tüysüz’ün yerine Abdullah Öncel başkan seçildi.
Gülay Mübarek'i Tehdit Ettiği İçin Tutuklanmıştı, Tehditlerinde Cumhurbaşkanına Hakaret Var Diye Tekrar Tutuklandı
Gülay Mübarek'i Tehdit Ettiği İçin Tutuklanmıştı, Tehditlerinde Cumhurbaşkanına Hakaret Var Diye Tekrar Tutuklandı
2 yıldır Erdoğan Küpeli tarafından ölümle tehdit edilen Gülay Mübarek, sosyal medyadan yardım çağrısında bulunmuş, çağrıyı dikkate alan emniyet Erdoğan Küpeli’yi tutuklamıştı. Bir süre cezaevinde yattıktan sonra çıkan Erdoğan Küpeli, özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz, Gülay Mübarek’i ölümle tehdit etmeye devam etti.
KUVEYTLİLERİN YAPTIRDIĞI YURT ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇILACAK
KUVEYTLİLERİN YAPTIRDIĞI YURT ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇILACAK
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, geçtiğimiz ay Kuveyt Necat Yardım Derneği ile protokolü imzalanan ve hızlı şekilde çalışmaları devam eden Haliliye ilçesi Bamyasuyu mahallesindeki yurt binasında incelemelerde bulundu.
Siverek ilçesinde Belediye Meclis Üyelerinin İstifaları Devam Ediyor
Siverek ilçesinde Belediye Meclis Üyelerinin İstifaları Devam Ediyor
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Belediye meclis üyelerinin istifaları devam ediyor.
Urfa'da Bulunan 12 Bin Yıllık göbeklitepede Kundalini Yoga
Urfa'da Bulunan 12 Bin Yıllık göbeklitepede Kundalini Yoga
Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe'yi gezmeye gelen bir grup turist, kundalini yoga yaptı.
VALİ ERİN: CUMHURİYETİN 100’ÜNCÜ YILINDAKİ ŞANLIURFA’YI TARİF ETTİ
VALİ ERİN: CUMHURİYETİN 100’ÜNCÜ YILINDAKİ ŞANLIURFA’YI TARİF ETTİ
Cumhuriyetin ilanının 95’inci kuruluş yıldönümü münasebetiyle Şanlıurfa’da verilen Cumhuriyet Resepsiyonunda konuşan Vali Erin, Cumhuriyetin 100’üncü yıldönümünde Şanlıurfa’nın bölgenin parlayan yıldızı, marka bir şehir olacağını söyledi.
AÇIK KAPI BİR ANNENİN DAHA İMDADINA YETİŞTİ
AÇIK KAPI BİR ANNENİN DAHA İMDADINA YETİŞTİ
Urfalı Çocuk Bayramı Tarlada kutladı, Şiirini Pamuklar İçinde Okudu
Urfalı Çocuk Bayramı Tarlada kutladı, Şiirini Pamuklar İçinde Okudu
Askerler Nasıl Donarak Şehit Oldu?
Askerler Nasıl Donarak Şehit Oldu?
Harran kaymakamı kız Çocukların SesineKkullak Verdi
Harran kaymakamı kız Çocukların SesineKkullak Verdi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:18
Güneş
06:41
Öğle
12:16
İkindi
15:10
Akşam
17:38
Yatsı
18:54
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
ANKET
TÜMÜ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koltuğunda Kimi Görmek İstersiniz?

﻿