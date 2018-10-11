Başkan Demirkol, Haliliye'de Eğitim 365 Gün Devam Ediyor

Başkan Fevzi Demirkol, Sırrın Mahallesi Recap Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda bulunan Haliliye Belediyesi Gençlik Merkezindeki ders çalışma salonları ve kütüphaneleri ziyaret etti. Başkan Demirkol, çeşitli sınavlara hazırlanan öğrencilerle bir araya gelerek, sohbet etti. Öğrencilerle dersleri ve hedefleriyle ilgili görüşen Başkan Demirkol, Haliliye Belediyesi olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını ve gençlerin eğitimi için her türlü çalışmayı yaptıklarını ifade etti. Başkan Demirkol açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi: " Eğitim öğretim yılı bilindiği üzere başlamıştır ama bizim Haliliye Belediyesi olarak eğitim öğretim yılının içerisinde ve yaz ayların tüm eğitim çalışmalarımız devam etmektedir. Bu eğitim çalışmalarımız içerisinde kütüphanelerimiz ve üniversiteye hazırlık kurslarımız sene 365 gün devam etmektedir. Şimdi de Sırrın'da ki gençlik merkezimiz de kütüphanemizde ders çalışan öğrencilerimizle bir araya geldik. Baheçelivler'deki Gençlik Merkezimizde de eğitim çalışmalarımız devam etmekte ve kütüphanelerimiz gece saat 24'e kadar açıktır. Şimdi görüldüğü gibi ortaokul öğrencileri de burada, Üniversite hazırlık öğrencileri de çalışmalarını devam ettirmekte ayrıca Kamu Personelleri sınavlarına çalışan arkadaşlarımızda burada ders çalışmaktadır. Haliliye'de eğitim yaz boyunca kış boyunca sene 365 gün devam etmektedir. Bu gençler bizim geleceğimiz , gençler bizler için çok çok kıymetli onların eğitimi için, spor çalışmaları için, milli ve manevi değerleri öğrenmeleri için, bilgi çağında en iyi şekilde yetişmeleri için gerekli çalışmaları yapmaktayız ve çalışmalarımız sürekli devam etmektedir."

Başkan Demirkol ayrıca, Sırırın Mahallesi'nde bulunan Gençlik Merkezinin yanı sıra Mimar Sinan Mahallesi 119’uncu Sokakta bulunan Haliliye Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezindeki ders çalışma salonları ve kütüphaneleri bulunduğunu ve kurs hizmetlerinin verildiğini belirtti. Gençlere derslerinde başarılar dileyen Başkan Demirkol, eğitim merkezindeki kütüphanelerin gece 24’e kadar ve cumartesi ile pazar günleri de açık olduğunu hatırlatarak, merkezden ayrıldı.