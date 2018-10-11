​Cinnet Geçiren Kadın, Kocasını Uykuda Bıçakladı

Kocasını Uyurken Bıçakladı

Yoğun Bakımda Yaşam Mücadelesi Veriyor

Gaziantep'te bir kadın bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştığı kocasını uyurken bıçakladı. Olay yerine gelen emniyet ekipleri kadını gözaltına alırken, hastaneye götürülen kocası ise yaşam mücadelesi veriyor.Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Yukarıbayır Mahallesi'nde meydana geldi. 25 yaşındaki Adem ve Gamze D. çifti arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Adem D., tartışmadan sonra uyumak için yatak odasına geçerken, öfkeli eşi Gamze D. İse uykuya dalan kocasını defalarca bıçakladı. Komşuların bağırma sesleri duyması üzerine polise haber verildi. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Adem D. Yapılan ilk tedavinin ardından yoğun bakıma alındı.Gamze D. Olay yerinde gözaltına alınırken, kocası Adem D.’nin durumunun ise çok ciddi olduğu öğrenildi. Adem D. 2 gündür hastanede yaşam mücadelesi veriyor.