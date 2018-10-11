Başkan Ekinci; İnşallah İyileşmesi Noktasında Vesile Olanlardan Oluruz

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, temel belediyeciliğinin yanı sıra sosyal belediyecilik anlamında da çalışmalarını sürdürüyor. Rutin hale getirdiği mahalle gezilerini aralıksız sürdüren Başkan Ekinci, hasta ve engelli vatandaşları da unutmuyor. Yenice Mahallesi’nde yaşayan hasta bir çocuğu ziyaret ederek sıkıntılarını dinleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve beraberindekiler ailenin taleplerini yerinde dinledi. Teşhisi konulamayan ve tedavi edilemeyen çocuğun hastalığı ile ilgili bilgi alan Başkan Mehmet Ekinci, ilgili kurumlarla bağlantı kurarak durum hakkında bilgi aldı. Aile ile sohbet eden Başkan Ekinci, çocuğun tedavisi konusunda yardımcı olacaklarını ve süreci takip edeceklerini bildirdi. Ailenin diğer sıkıntıları konusunda da birimlere talimat veren Başkan Ekinci, ayrıca Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşerek çocuğun evde eğitim alması konusunda neler yapılabileceği konusunda bilgi aldı. Evden ayrılırken hasta çocuğa manüel tekerlekli sandalye hediye eden Başkan Ekinci, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Çat kapı ev ziyareti sonrası duygularını ifade eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, ‘’ Yenice Mahallesi’ndeyiz, hasta bir çocuğu ziyaret ettik. Cenap-ı Hak, hiç kimseye dermansız dert vermesin, bu hasta çocuğumuza daha teşhis bile konulamamış. Dolayısıyla da mahallelerimizi ziyaret ederken de haliyle orda ki ortamdan da etkileniyoruz, kelimeleri ifade ederken de boğazımızda düğümleniyor ve yükümüzün ne kadar ağır olduğunu da görüyoruz. Bir emanet devredilmiş bize, bu emanete uygun şekilde hareket etmemiz gerektiği, her attığımız adımda karşımıza çıkıyor. Çok şükür şimdiye kadar bu tarz sıkıntısı olan insanlarla ilgili ciddi faaliyetlerde bulunduk. Yeterli mi değil, çok daha fazla olması lazım ama imkânlar ölçüsünde bunu yapıyoruz. Bu sosyal belediyecilik örneğidir. Ev ziyaretleri kapsamında gerek ilçe teşkilatımızdan gerek mahalle muhtarımızdan, mahalle temsilcimizden ve tabiî ki sosyal yardım ekibimizle beraber bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Ziyaretler kapsamında değişik manzaralarla karşılaşıyoruz, bugün karşılaştığımız manzara gibi. Belediye olarak, duyarlı bir insan olarak elimizden gelen desteği sağlayacağız. Bu hastamızın, hastalığının teşhisi ve takibi konusunda da ilgili yerlerle de görüşmelerimiz olacak ve inşallah iyileşmesi noktasında vesile olanlardan oluruz’’ dedi.

Yenice Mahalle Muhtarı Muhittin Göktaş ise, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye hasta çocuğa gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

Ev ziyaretinde Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye, Yenice Mahalle Başkanı, Yenice Mahalle Muhtarı ve parti teşkilatı eşlik etti.