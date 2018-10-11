​Ekinci, Yeni Hizmet Binası İçin Kısıtlamaya Gitti

Türkiye’nin içinde olduğu ekonomik sorunlara değinen Ekinci, gereksiz masraflardan kaçınarak yapacağı tasarrufun rakamını belirtti.
Ekinci’den 3 Milyon TL TasarrufBelediyenin yeni hizmet binası için yeni hiçbir araç gereç, masa, sandalye, koltuk, büro malzemeleri almayacağını duyuran Ekinci, böylece 3 milyon TL tasarrufa gideceğini belirtti.
Ekinci konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu;
“Ekonomide zorlu bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde tasarruf tedbirleri almaya devam ediyoruz. Yakında açılışını yapacağımız yeni hizmet binamız için başkanlık makamı dâhil hiçbir mefruşat alımı gerçekleştirilmeyecek. Bu sayede 3 milyon TL tasarruf sağlamış olacağız.”
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