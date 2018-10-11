​Ekinci, Yeni Hizmet Binası İçin Kısıtlamaya Gitti

Ekinci’den 3 Milyon TL Tasarruf

“Ekonomide zorlu bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde tasarruf tedbirleri almaya devam ediyoruz. Yakında açılışını yapacağımız yeni hizmet binamız için başkanlık makamı dâhil hiçbir mefruşat alımı gerçekleştirilmeyecek. Bu sayede 3 milyon TL tasarruf sağlamış olacağız.”





Eyyübiye Belediyesi’nin bir süredir devam eden yeni hizmet binasının bitimine az bir süre kala, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci açıklamalarda bulundu.Türkiye’nin içinde olduğu ekonomik sorunlara değinen Ekinci, gereksiz masraflardan kaçınarak yapacağı tasarrufun rakamını belirtti.Belediyenin yeni hizmet binası için yeni hiçbir araç gereç, masa, sandalye, koltuk, büro malzemeleri almayacağını duyuran Ekinci, böylece 3 milyon TL tasarrufa gideceğini belirtti.Ekinci konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu;