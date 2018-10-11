İçişleri Bakanlığı duyurdu! 635 kişi görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; terör örgütlerine ve devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu değerlendirilen 635 güvenlik korucusunun görevden uzaklaştırdığı bildirildi.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: