Aydınlık Önergeyi Verdi, Kaşmer Dağı Sorunu Mecliste

Kaşmer Dağı’nın imara açılması konusunda tepkiler bitmek bilmiyor. Son olarak CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık konuyu meclise taşıdı. Meclise taşıdığı önergede sorduğu soruların cevabını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan istedi.

Aziz Aydınlık’ın meclise sunduğu önergede yer alan sorular şöyle;

1- 'Dsİ, ’Balıklıgöl‘ü besleyen su kaynaklarına kuruma riski‘ nedeniyle daha önceden olumsuz rapor vermiştir. Çevre Düzeni Planı Notları bölümünde 5-19-6 ve 3. maddesinde bu alana plan yapılmasının şartlarından biri olan ’tüm kurum ve kuruluşların olumlu görüşüyle mümkün olacağı' belirtilmesine rağmen bu karar nasıl alınmıştır?



2- Çevre ve Şehircilik Şanlıurfa İl Müdürlüğüne 21.12.2016 tarih E.791 sayılı yazı ile görüş soran Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 10.01.2017 tarih ve E.561 sayılı yazı ile tarafınızdan ’olumsuz‘ rapor verilmesine rağmen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görmezden mi gelmiştir?



3- Kaşmer Dağı mevkisiyle alakalı yasada belirtilen imar planına esas jeolojik eğilimli alan olması nedeniyle eğim analizlerinin yapıldığı fakat altyapı analizlerinin yapılmadığı iddiaları doğru mudur?



4- İlimizde altyapılı ve imarlı alanlar bitmeden altyapısız alanların gündeme alınmasının altında yatan sebepler nelerdir?



5- Kaşmer Dağı’nın imara açılmasıyla birlikte bazı kimselere menfaat sağlanacağı iddia edilmektedir. Bunun doğruluk payı nedir?



6-Kaşmer Dağı mevkisinde herhangi bir şekilde manzara, orman, göl ve gölet vs‘nin bulunmamasına rağmen bu alanın imara açılması kararında neden ısrar edilmektedir?''