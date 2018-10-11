​Şanlıurfaspor Taraftarları Nihat Çiftçi'yi İstifaya Davet Etti

Dün akşam Büyükşehir Belediye binası önünde toplanan Şanlıurfaspor Taraftar Dernekleri Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye seslenerek, iyi transferler yapan ve ligde zirvede olan Şanlıurfaspor’a artık sahip çıkmasını ve gerekli ekonomik desteği vermesini istediler.Açıklamaların ardından Şanlıurfaspor taraftarları Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'yi istifaya davet etti.