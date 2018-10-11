​Urfa İtfaiyesi Parmağa Sıkışan Yüzüğü Çıkardı

Şanlıurfa İtfaiyesine gelen bir vakada bir gencin parmağında sıkışan yüzük operasyon ile çıkarıldı.Ahmet Demircan isimli gencin parmağına sıkışan yüzük Eğitim ve Araştırma Hast Ek Hizmet Binasında doktor gözetimi altında kesilerek çıkarıldı.