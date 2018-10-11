Urfa'da Korkutan Olay, İşsizlik Nedeniyle İntihara Kalkıştı

İşsizlik Nedeniyle İntihara Teşebbüs Etti

Şanlıurfa Maşuk Toki’de meydana gelen olayda M.B isimli şahıs bir binanı çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Olayı gören çevre sakinleri durumu polis ve itfaiyeye haber verdi.Psikolog ve Polis İkna Etmeye ÇalıştıOlay yerine gelen polislerin ikna çabalarına bir psikolog da katıldı. Uzun uğraşlar sonucunda ikna edilen şahıs bulunduğu çatıdan indirilerek polise teslim edildi.Sorgusu alınmak üzere emniyete götürülen şahısın, iddialara göre işsizlik nedeni ile intihara kalkıştığı söylendi.