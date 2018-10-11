Kaşmer Dağı'nın İmara Açılma Eleştirilerine Büyükşehir'den Cevap Geldi

Algı Operasyonlarına Kurban Gitmeyeceğiz

Kamuoyuna Lanse Edilen Şey Urfa Sevdası Değil

Eleştiriye Açığız Ama İftirayı Kabul Etmeyiz

Geri Almamız Mümkün Değil

Ekim ayının ilk meclis toplantısında Kaşmer Dağı’nın imara açılması kararı alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, karardan önce büyük eleştiriler almıştı. Kararın alınmasının ardından birçok kesimden daha büyük eleştirilere maruz kalan Büyükşehir Belediyesi konu ile ilgili basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.Basın toplantısında açıklama yapan Meclis Başkan Vekili Kılıç,“Biz 5 bin dönümlük alanı işgalden kurtardık. Çalışmalar 2 yıldır devam ediyor. Kentsel gelişim alanı ilan edilen bir yerden herkes haberdardır. Bu bizim siyasi hayatımıza da sebep olsa, biz arsa baronlarının algı operasyonlarına kurban gitmeyeceğiz. Şanlıurfa Meclisi bu konuda dik durmuş dik duracaktır da. Çünkü biz %96 kamu alanı olan bir yeri imara açmışız.” İfadelerini kullandı.Sosyal medyada büyük tepkilere cevap olarak “Kamuya lanse edilen şey Urfa sevdası değil” diyen Kılıç, “Kimse bu plan yanlıştır diyemiyor. Herkesin dediği şey ‘Kalsın, seçim dönemi biz hesap veremeyiz’. Biz bedenimizle hesap veririz. Siyasi geleceğimizle hesap veririz. Biz imza attığımız kararın arkasındayız.” İfadelerini kullandı.Başkan Vekili Kılıç, “Biz de insanız elbet yanlışlarımız olmuştur, olacaktır. Belediye meclis üyeleri olarak bu konuda eleştiriye açığız ama iftirayı asla kabul etmeyiz” dedi.Uydu Kent projesi için alnması gereken her yerden onay aldıklarını ifade eden Kılıç, "Burası Aşık-Öyükçü olarak anılan alan 2014 yılında Büyükşehir Meclisinin Kentsel Gelişim Alanına ait yer. 5 Nisan 2015'de liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı, Bakanlar Kurulunun kararıyla Kentse Gelişim Alanı ilan edildi. Bu karar çıktıktan sonra, 13 Nisan 2015'de biz Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak tapu kayıtlarına buranın Kentse Gelişim Alanı ilan edildiğine dair ilgili kurumlara yazı yazmışız. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı, kamu kurumunda çalışan bu işle ilgili tüm şube müdürlerine, bu şehir ne kadar yürekten teşekkür etse azdır. Sebebine gelecek olursak, burası Kentse Gelişim Alanı ilan edildiği zaman, ilgili yetkili bir isim dedi ki burası hazine arazisi, burası vatandaşın ağaç ektiği, ev yaptığı yer. Aynen cevap şu, 'Biz bunu sunmuşuz. Sayın Cumhurbaşkanımız bizi buraya gönderirken biz buranın kaynak sıkıntısı olduğunu beyan ettiğimizde, gidin kendi kaynağınızı kendiniz yaratın' dendi. Onun üzerine bizde bu başvuruyu yaptık. Resmi Gazete'de yayınlanmış bir kararı bizim geri alabilmemiz mümkün değil" dedi.Açıklamalarına devam eden Başkan Vekili Kılıç;“Bu projeye o kadar sevinçle baktık ki İmar Komisyonundaki arkadaşlarla, meclis üyesi arkadaşlarla bizi takdir edecekler dedik ama linç edildik. Bize sosyal medyadan edilmedik küfür bırakılmadı. Küfür bize yakışmaz, edenlere iade edilir" dedi.