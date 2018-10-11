​Arda Turan Şarkıcı Berkay’ın Burnunu Kırdı

Acil Ameliyata AlındıOlayın üzerine kanlar içinde yere yığılan Berkay hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucunda burnunda 17 kırık olan Berkay acil ameliyata alındı.
Magazin gündemine bomba gibi düşen bu olaya bir çok sanatçı yorum yaptı. Berkay’ın yanında olduğunu gösteren açıklamalar yapan ünlü sanatçılar duruma çok üzüldüklerini ifade etti.
Hukuki İşlem BaşlatacağızBerkay’ın eşi Özlem Ada Şahin olay sonrası açıklama yaparak “Hukuki işlem başlatacağız” dedi.
Olayın ardından Arda Turan’ın silah alıp hastaneye gittiği ve “Ben senin karın olduğunu bilmiyordum. Öldür beni çok pişmanım. Büyük öküzlük ettim. Özür dilerim” dediği iddia edildi.
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