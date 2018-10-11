​Arda Turan Şarkıcı Berkay’ın Burnunu Kırdı

Acil Ameliyata Alındı

Hukuki İşlem Başlatacağız

Arda Turan arkadaşlarıyla eğlenmeye gittiği mekanda Berkay Şahin’in eşi Özlem Ada Şahin’e “Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel bir kızsın” dedi. Bun karşılık olarak Özlem Ada Şahin “Ne diyorsun kendine gel” dedi. Bunu duyan Berkay, Arda Turan’a “Sen gel şöyle erkek erkeğe konuşalım” demesi üzerine Arda Turan Berkaya yumruk sallayarak Berkay’ın burnunu kırdı.Olayın üzerine kanlar içinde yere yığılan Berkay hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucunda burnunda 17 kırık olan Berkay acil ameliyata alındı.Magazin gündemine bomba gibi düşen bu olaya bir çok sanatçı yorum yaptı. Berkay’ın yanında olduğunu gösteren açıklamalar yapan ünlü sanatçılar duruma çok üzüldüklerini ifade etti.Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin olay sonrası açıklama yaparak “Hukuki işlem başlatacağız” dedi.Olayın ardından Arda Turan’ın silah alıp hastaneye gittiği ve “Ben senin karın olduğunu bilmiyordum. Öldür beni çok pişmanım. Büyük öküzlük ettim. Özür dilerim” dediği iddia edildi.