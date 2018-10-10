Akçakale’ye Teknolojik Kalekol İnşa Ediliyor

Şanlıurfa’da bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Tümgeneral Güzel, Suriye sınırının sıfır noktasında, İçişleri Bakanlığınca pilot bölge seçilen Akçakale’de son teknoloji kullanılarak inşaatına devam edilen Kalekol binası ile Osmanlı-Selçuklu mimarisi kullanılarak projeleri hazırlanan İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası ile Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı binasının inşa edileceği arazide incelemelerde bulunacaklarını belirtti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erin ise, Jandarmanın şanına yakışır bir binaya ihtiyaç olduğunu belirterek, “Ülkemizin bekası için kahramanca mücadele eden Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığımızın yeni binalarına kavuşacak olmaları memnuniyet vericidir” diyerek, bu süreçte Şanlıurfa Valiliği olarak her türlü katkıyı sunacaklarını ifade etti.Ziyaretin ardından Tümgeneral Güzel ve beraberindeki heyet, İl Jandarma kompleksinin inşa edileceği arazilerde incelemelerde bulunduktan sonra Suriye sınırında inşaatı devam eden Kalekol binasını incelemek üzere Akçakale’ye hareket ettiler. Akçakale’deki incelemelerinin ardından vatandaşlarla bir süre sohbet eden Tümgeneral Güzel, “Vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve ezanımız için son terörist yok edilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” dedi.