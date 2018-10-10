Urfaspor Basın Sözcüsü Murat Şahin Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu

Verilen Sözler Tutulmadı

Tesislere Adım Atan Yok

Urfaspor Koca Çınar

Urfaspor’un Gelecek Sezon Bile Planlaması Yapıldı

Küçük; Sezon Sonuna Kadar 6-7 Milyon Tl’ye İhtiyaç Var

Devre Arası Transferi Açmayacağız

Kampa Tam Kadro Başladık

Takım İyi Yönetiliyor

Sarı Yeşilli ekibin içinde bulunduğu durum ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Basın sözcüsü Murat Şahin, Şanlıurfaspor’un çok kritik bir dönemden geçtiğini ifade ederken, gerekli desteği alamamaktan şikayetçi oldu.Şahin, “Sezon başı kongreye gidilirken Sayın Valimizin, Büyükşehir Belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımızın ve kamuoyunun desteği alınarak kongreye gittik. Gaziantep Büyükşehir Belediye başkanı sayın Fatma Şahin’in Gazişehir Gaziantepspor’a sahip çıktığı gibi Sayın Nihat Çiftçi’ninde sezon başı Şanlıurfaspor’a sahip çıktığı algısı oluştu. Ama geldiğimiz noktaya kadar verilen sözlerin hiç biri maalesef yerine getirilmedi.Kulüp neden ekonomik sıkıntıda? Kulüp kongre öncesi bu sözleri aldıktan sonra kongreye gitti ama verilen bu sözlerin hiç biri ne sezon öncesi ne kamp sürecinde neden transfer süresinde yerine getirilmedi. Halende getirilmiş değil.Biz çok iyi bir takım kurmuşuz ve gelen futbolcuların hepsinin bir beklentisi var. Bunlar nedir? ‘Büyük camia Urfaspor ve şampiyonluk hedefi olan bir Urfaspor’. Futbolcularımız kendi arasında konuşurken bizler kulak misafiri oluyoruz. Futbolcular diyor ki; ‘biz 2-3 aydır buradayız şimdiye kadar buraya ne bir belediye başkanı nede Valimiz ne milletvekili daha gelmedi’ diyorlar.Futbolcuların beklentisi bu insanları burada görmek. Bunlar daha önce oynadıkları takımlarda oranın mülki amirlerini ayda birde olsa kulüpte görmüşler.Bizimde yönetim olarak en büyük beklentimiz Başta Valimiz Sayın Abdullah Erin olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Nihat Çiftçi, diğer ilçe belediye başkanlarımızı belli aralıklarla gelip bu kulübü ziyaret etmeleri. Özellikle Haliliye Belediye Başkanımız geldi, kendisine teşekkür ediyoruz. Alt yapının tüm malzeme ihtiyaçlarını da karşıladı. A Takımında ziyaret etti moral verdi. Bu olay bizim için beklide paradan daha önemli.Şahin, Şanlıurfaspor’un koca bir çınar olduğunu vurgularken, “Eğer Şanlıurfaspor koca çınarımızsa, BAL Ligi ekibimiz Büyükşehir Belediyespor bizim bir dalımızsa Karaköprü Belediyespor’da bizim bir budağımızsa, siz koca çınarı kurutursanız ne dalımızda BAL Ligi takımımız olur ne de budağımızda 3. lig takımı olur. Bir defa bizim bu birlikteliğimizi sağlamamız lazım.Şanlıurfaspor’un alt yapısından çok sayıda genç oyuncu yetiştiğini belirten Şahin, “Kimin aklında ne soru varsa gelsin kulübe bizlerden sorsun. Yetiştirici pozisyonda bir takım olmamamıza rağmen Ali Eren Demirkol, Fevzi Özkan, Halil Köçer, Halil İbrahim Durmuş, Rıdvan Bingöl, Alperen Güner gibi yetiştirdiğimiz ve kadroya dahil ettiğimiz oyuncular var. Yetiştirici pozisyonda Karaköprü Belediyespor ve Büyükşehir Belediyespor gibi takımların olması lazım.Basın sözcüsü Murat Şahin, “Bizim grupta yer alan bir takımın 4 futbolcusuna verilen parayla Urfaspor’un komple bir takım kurduğunu, o takımın ligde şuan 12. sırada Urfaspor’un ise 2. sırada olduğunu düşünürsek Urfaspor’un iyi yönetildiği anlamına gelmektedir. Biz bütün planlamamızı sezon bitene kadar yaptık. Devre arası için transfer düşüncemiz olmayacaktır. Bizim devre arası transfer yapmaya ihtiyacımız yok. Hatta biz gelecek sezonun bile planlamasını yaparak bu oyuncu grubunu takıma dahil ettik.Şanlıurfaspor Futbol şube sorumlusu Mehmet Giray Küçük ise sezson sonuna kadar ne kadar paraya ihtiyaç var? Sorusuna “Çok acil 1 Milyon TL’ye ihtiyacımız var. Sezon sonuna kadar ise peşinatlar primler vs. 6-7 Milyon TL’ye ihtiyacımız olacak” dedi.Küçük, “Sonra çıkacak bazı borçlar hariç bu sezonu bitirene kadar en az 6-7 milyon TL’ye ihtiyacımız olacak.Biz devre arası transfer tahtasını açmayacağız. Çok alternatifli bir takım kurduk. Her mevkinin alternatifleri var. Bu yüzden devre arası kesinlikle transfer yapmayacağız “ dedi.Şanlıurfaspor’un tarihinde ilk defa sezon öncesi kamp çalışmalarına tam kadro ile başladığına dikkat çeken futbol şube sorumlusu Mehmet Giray Küçük, “Sezon başı kamp çalışmalarına tüm transferleri yaparak başladık buda bizim için büyük bir avantaj oldu. Tüm futbolcular kamp gördü ve lige hazır bir şekilde sezona başladı. İnşallah sezon sonu kamp sürecinin olumlu sonuçlarınıda alarak şampiyonluğa ulaşacağız” dedi.Şanlıurfaspor yönetim kurulu üyesi İbrahim Halil Haktankaçmaz’da futbol şube’nin çok alternatifli ve çok iyi bir takım kurduğunu ifade ederken, “Bazı keimler bizleri takım iyi yönetilmiyor diye eleştiriyor. Biz çok kaliteli bir kadro kurduk ve kısıtlı imkanlara rağmen ligin üst sıralarında yer almaktayız. Bazı takımların 2 futbolcuya verdiği paralarla biz takımın tamamını kurduk. Kimse bu takım iyi yönetilmiyor diyemez” dedi.Haktankaçmaz, “Maddi imkansızlıklardan dolayı düşük bütçeli otellerde kamp yapıldığını ve bu sezon komple antrenman, forma setlerinin daha ucuz bütçeli yerlerden alındığını özellikle bilmenizi istiyoruz. Biz kulübü şuan hem maddi olarak hemde teknik olarak iyi yönetmeye çalışıyoruz. Kim diyorsa iyi yönetilmiyor gelsin burada ona hesabını verelim.