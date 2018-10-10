​Enflasyon İle Mücadele Böyle Olur, Yüzde 10 İndirim Kararı Aldılar

Eylül ayında birçok üründe görülen yüksek zamlardan sonra Türkiye’dki belirli şirketler indirim kararı aldı. Yapılan zamlardan sonra topyekün seferberlik ilan eden şirketler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın enflasyonla mücadele programına isimlerini yazdırdı.Önümüzdeki günlerde geçerli olacak indirimlerin uygulanacağı ilk yerler market ve market zincirleri olan şirketler olacak. Et ve Süt kurumu ile Atatürk Orman Çiftiliği bugünden itibaren yüzde 10 indirime başlarken, sucuktan süte, sosisten dondurmaya kadar bir çok ürün indirim yapıldı.İşte indirim yapan şirketlerin listesi ve indirim yapılan ürünler;İndirim yapan marketlerolurken, 50 farklı üründe %10 indirime başladı.’nda 10 ürüne bugünden itibaren yüzde 10 indirim…veolmak üzere tüm markalı ürünlerinde yüzde 20 indirim…grubu tüm magazalarında yüzde 10 indirim…yüzde 20 ile yüzde 40 arasında indirim…ekmeklik buğday ununda (çuval) fiyatını 85 liraya indirdi…de yüzde 10 indirim… Bugünden geçerli olmak üzeresıvı ve toz gübrelerde 35 çeşit üründe yüzde 10 indirim…2017’den beri zam yapmadı, bundan sonra da zam yapmayacak…tarafından yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından başlatılan 'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"nı uygun sektörlerde ve belirli ürünlerde yapacağımız indirimlerle destekliyoruz." ifadelerine yer verildi.