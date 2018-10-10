​Enflasyon İle Mücadele Böyle Olur, Yüzde 10 İndirim Kararı Aldılar

Önümüzdeki günlerde geçerli olacak indirimlerin uygulanacağı ilk yerler market ve market zincirleri olan şirketler olacak. Et ve Süt kurumu ile Atatürk Orman Çiftiliği bugünden itibaren yüzde 10 indirime başlarken, sucuktan süte, sosisten dondurmaya kadar bir çok ürün indirim yapıldı.
İşte indirim yapan şirketlerin listesi ve indirim yapılan ürünler;
İndirim yapan marketler Carrefour, BİM, Şok, Migros, Metro, A101 olurken, 50 farklı üründe %10 indirime başladı.
-Et ve Süt kurumu’nda 10 ürüne bugünden itibaren yüzde 10 indirim…
-Damat, Tween ve D’S Damat olmak üzere tüm markalı ürünlerinde yüzde 20 indirim…
-Boyner grubu tüm magazalarında yüzde 10 indirim…
-TMO pirinci yüzde 20 ile yüzde 40 arasında indirim…
-Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu ekmeklik buğday ununda (çuval) fiyatını 85 liraya indirdi…
-Sıvı ve toz gübrede ve yemde yüzde 10 indirim… Bugünden geçerli olmak üzere Gübretaş sıvı ve toz gübrelerde 35 çeşit üründe yüzde 10 indirim…
-Çaykur 2017’den beri zam yapmadı, bundan sonra da zam yapmayacak…
KOÇ Holding tarafından yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından başlatılan 'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"nı uygun sektörlerde ve belirli ürünlerde yapacağımız indirimlerle destekliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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