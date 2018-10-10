Sosyal Medya Paylaşımı Yapan 2 Urfalı Tutuklandı

Şanlıurfa'da sosyal medyada üzerinden yaptıkları paylaşımlarda terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Operasyonla Gözaltına Alındılar

Mahkeme Karar Verdi, Hapis

Edinilen bilgilerde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.Ş ve ve M.K'nin adlı şahısların sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları terör örgütü PKK'nın propagandasını takibe aldı. Bir süre izlenen zanlılar adreslerine yapılan operasyon ile gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.