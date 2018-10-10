Çiftçi Bozova'da Atık Tesisleri Temelini Attı

Tesisin Temel Atımı Gerçekleştirildi

Başkan Çiftçi: Biz Çalışmalarımıza Devam Ediyoruz

Bozova’nın Çehresi Değişti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Akçakale, Suruç, Birecik, Ceylanpınar, Siverek ve Viranşehir'de yapımı tamamlanan katı atık aktarma istasyonlarında adresini bu kez Bozova olarak belirledi.Geçici değil kalıcı hizmetleri halkla buluşturan ve bunun için ilçelerde kurduğu katı atık aktarma istasyonlarından aldığı çöpleri, şehir merkezine nakil ederek burada enerjiye dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, son olarak Bozova'da aynı hizmeti faaliyete geçirmek için kolları sıvadı.Bozova'da da vahşi depolama uygulamasına son vermek için Bozova Suruç yolu 3. kilometresinde yapımı planlanan tesisin temel atımı Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker, AK Parti Bozova İlçe Başkanı Süleyman Deveci, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Şefik Bakay, Şanlıurfa Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Nihat Taş, Kent Konseyi Başkanı Erkan Sözen ve çok sayıda Bozovalı vatandaşın katılımıyla yapıldı.Temel atımı öncesi bir konuşma yaparak davetlileri selamlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, amaçlarının ilçeleri ile birlikte kalkınan bir Şanlıurfa olduğunu söyledi. Konuşmasında son dönemlerde bir takım kişiler tarafından yapılmak istenen algı operasyonlarına da değinen Başkan Nihat Çiftçi, "Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu tür algılara bakarak moralimizi bozacak değiliz. İnsanlarımız bizden hizmet bekliyor ve hizmeti şehrimizde yaşayan 1 milyon 945 bin vatandaşımıza ulaştırmak için çaba gösteriyoruz" dedi.Başkan Çiftçi'nin ardından bir konuşma yapan Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker ve AK Parti Bozova İlçe Başkanı Süleyman Deveci de Büyükşehir ile birlikte Bozova'nın çehresinin değiştiğini söylediler. Ardından temel atımı gerçekleştirildi. Başkan Çiftçi, temel atımında tesisin bin an önce tamamlanarak hizmete sunulacağını ve uygulamanın takipçisi olduğunu söyledi.