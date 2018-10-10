Urfa İtfaiyesi Eşeği Böyle Kurtardı

Bu haber 10 Ekim 2018 14:45:00 Tarihinde eklenmiştir.

Harran’a bağlı İmam Bakır Mahallesinde meydana gelen olayda, mahallede dolanan eşek çukura düştü. Çevre sakinleri eşeği çıkarmakta zorlanınca durumu itfaiyeye haber verdi.İtfaiyenin olay yerine gelmesi ile çukura düşen eşek kısa bir operasyon sonucunda kurtarılarak sahibine teslim edildi.