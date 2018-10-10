Şanlıurfa’da 393 Okul Yapılıyor, 15 Yılda Rekor Artış

870 BİN 670 ÖĞRENCİMİZ VAR

393 OKUL YAPILIYOR

15 YILDA REKOR ARTIŞ

LİSELERDE İKİLİ ÖĞRETİM BİTTİ

SINIF MEVCUTLARI DÜŞÜYOR

4.162 ÖĞRETMENE İHTİYAÇ VAR

TAŞIMALI EĞİTİM %13 AZALDI

YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

Şanlıurfa’da göreve başladığı 2017 Temmuz ayından itibaren ilin verilerini değerlendiren ve en büyük önceliğin eğitim altyapısına verilerek, eğitimdeki başarı grafiğinin yükseltilmesi olarak belirleyen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 2019 yılına kadar tüm okullarda tekli eğitime geçme hedefleri olduğunu söyledi.Şanlıurfa’nın nüfus artış hızının Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunu, yılda 60-65 bin bebeğin doğduğunu belirten Vali Erin, “Hızla artan bu nüfusa paralel her alanda yatırımlar yapılması gerekiyor. Ancak hangi alana ne kadar yatırım yaparsanız yapın, bu nüfusa gerekli eğitimi verecek fiziki ortamlarınız olmasa, çağın gerektirdiği teknik bilgi, donanım ve tecrübeye sahip olmasalar yapacağınız tüm yatırımlar boşa gider. Bu düşünceden hareketle Şanlıurfa’da en büyük önceliğimiz eğitimdeki sorunları çözmek oldu” dedi.Göreve geldiği günden itibaren en fazla mesaiyi Milli Eğitim teşkilatı ile yaptığını bunun uzun süre devam edeceğini kaydeden Vali Erin, “Eğitimde ilimiz genelinde tüm ilçelerin analizini yaptık. Yerleşim birimlerinin nüfus yoğunluğuna göre ihtiyaç duyulan okul ve derslik sayıları ile pansiyon, atölye, spor salonu, öğretmenevi ve lojman sayılarımızı belirledik ve 2018 yatırım programına dâhil ederek, eğitim yatırımlarında en büyük payı alan birinci şehir olduk” diye konuştu.Yapılan çalışmalar ve tespitlerden sonra Şanlıurfa’nın eğitimde altyapı sorununun ortadan kalkmaya başladığını, kurulan sistem sayesinde nüfus gelişimine göre ihtiyaç duyulan eğitim tesislerinin önceden belirlenebildiğini ifade eden Vali Erin, “Şanlıurfa’nın eğitimdeki tüm rakamları, istatistikleriyle artık önümüzde duruyor. Okul ve derslik ihtiyaçları, öğretmen açığı, öğrencilerin başarı durumları gibi ölçülebilir değerlendirmeler yapma imkânımız var. Şanlıurfa, eğitimde yol haritasını belirlemiştir. Bundan sonrası sistemi düzenli takip ve finansmandır” dedi.Eğitimdeki fiziki altyapı sorununu çözerken asıl hedeflerinin öğrencilere en iyi, en kaliteli eğitimi vermek olduğunu dile getiren Vali Erin, “Eğitim için bu kadar büyük bir bütçeyi kullanıp, devasa yatırımlar yaparken elbette asıl ve en önemli amacımız, çocuklarımızın ve gençlerimizin en iyi eğitimi almalarıdır. Çocuklarımızın anaokulundan başlayarak milli manevi değerlerine bağlı, gelecekte ülkemizin ihtiyacı olan gerekli bilgi ve tecrübeye sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak istiyoruz. Bunun için en büyük görev ailelerimize ve değerli öğretmenlerimize düşüyor” dedi.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in talimatıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan resmi veri istatistiklerine göre, dikkat çeken bazı hususlar şöyle:Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2017-2018 eğitim istatistiklerine göre, il genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ile özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin verildiği 2228 devlet okulunda 17 bin 708 derslik bulunuyor. 24 bin 762 öğretmenin hizmet verdiği devlet okullarında 594 bin 761 öğrenci eğitim öğretime devam ediyor. 119 özel okulda eğitim gören 18 bin 41, devlet okullarında yaygın eğitime devam eden 100 bin 266 ve özel okullarda yaygın eğitime tabi 42 bin 795 öğrenci ile açık öğretime devam eden 40 bin 37 öğrencinin yanında Şanlıurfa’da 74 bin 770 Suriyeli göçmen öğrenci bulunuyor. Toplamda 870 bin 670 olan öğrenci sayısının 695 bin 27’si devlet okullarında eğitim görüyor.İstatistiklere göre resmi ve özel okullarda eğitim öğretime devam eden öğrenci sayıları şöyle: Okul öncesi 52 bin 138, ilkokul 233 bin 864, ortaokul 212 bin 547 (Ortaokul: 179.811, İmam Hatip Ortaokulu: 32.520, Özel Eğitim Ortaokul: 216). Ortaöğretim 114 bin 253 (Genel Lise: 54.434, Meslek Lisesi: 37.447, İmam Hatip Lisesi: 22.190, Özel Eğitim Liseleri: 182) özel eğitim ve rehberlik 835.Halen 32,2 olan derslik başına düşen öğrenci sayısını, Türkiye ortalaması olan 24 seviyesine çekmek için eğitim yatırımlarına ağırlık verilen Şanlıurfa’da, 2018 yatırımlarının tamamlanmasıyla 2.347 olan okul sayısı 2.740’a, 19.010 olan derslik sayısı ise 22.466’ya yükselmiş olacak. 2018-2019 Eğitim öğretim yılı ikinci döneminde tamamlanarak hizmete sunulacak okulların devreye girmesiyle, derslik başına düşen öğrenci sayısı 28,3’e gerileyecek. 2018-2019 derslik ihtiyaç analizine göre il genelinde 2.366 dersliğin daha inşa edilmesi gerekecek.İl genelinde türlerine göre okul sayılarına bakıldığında; 128 resmi 41 özel anaokulu, 1247 resmi 16 özel ilkokul, 644 resmi 21 özel ortaokul, 80 resmi 32 özel genel lise, 78 resmi 9 özel meslek lisesi ve 51 İmam Hatip Lisesi bulunuyor. 2018 Yatırımlarıyla hizmete girecek 393 okulun 10’u anaokulu, 165’i ilkokul, 186’sı ortaokul, 31’i lise, 1’i de özel eğitim ve rehberlik kurumlarından oluşuyor.Eğitim yatırımlarında bütçeden en büyük payı alan Şanlıurfa’da 2002-2003 yıllarında 1.378 resmi, 13 özel okul varken, bu sayı 2015-2016 yıllarında 2.132 resmi, 71 özel okula, 2017-2018 yıllarında ise 2.228 resmi, 119 özel okula ulaştı.Yıllara göre okullardaki derslik sayıları ise 2002-2003 yılında 5.065, 2015-2016 yılında 16.334, 2017-2018 yılında ise 19.010’a ulaştı.2017-2018 Eğitim öğretim döneminde 2.082 resmi okuldan 1.419’u tekli öğretime geçti. Liselerde ikili öğretim tamamen sona ererken, 2018 yatırımlarının hizmete girmesiyle 175’i ilk, 94’ü de ortaokul olmak üzere 269 okul daha tekli eğitime geçecek.Böylece, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde 1.688 okul tekli öğretime dâhil olurken, yapımı devam eden okullar tamamlandıktan sonra ihtiyaç bulunan 2.366 derslik yapılana kadar 394 okulda ikili öğretime devam edilecek.Şanlıurfa’da son 15 yıldır hızla devam eden eğitim yatırımları, derslik başına düşen öğrenci sayılarını da önemli oranda düşürdü. 2002-2003 Yıllarında okul öncesinde resmi okullarda 71,42 olan derslik başına öğrenci ortalaması 2015-2016’da 25,36’ya, 2017-2018’de 33,63’e geriledi. 2018 yatırımları tamamlandıktan sonra ise okul öncesindeki derslik ortalaması 30,3 olacak.Yatırımların hizmete girmesiyle 2018-2019 Eğitim Öğretim döneminde resmi okullardaki sınıf mevcudu ortalaması ilkokullarda 30,1, ortaokullarda 20,6 ortalamalarına gelecek.Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının Türkiye ortalamalarına çekilmesi için 4.162 öğretmene ihtiyaç duyulan Şanlıurfa’da, 30.699 öğretmen normu bulunuyor. 17.390 kadrolu, 5.724 sözleşmeli öğretmenin görev yaptığı Şanlıurfa’ya 2018 Temmuz’da 3.423 sözleşmeli öğretmen atandı. 2018 İl dışı atamasıyla 281 öğretmen Şanlıurfa’ya gelirken, 2.438 öğretmen ise ilden ayrıldı.Eğitimde büyük sorun olan taşımalı eğitim kapsamında 2017-2018 Eğitim öğretim döneminde il genelinde 99.572 öğrenci taşındı. 2018-2019 Eğitim öğretim döneminin başlamasıyla, taşımalı eğitimdeki öğrenci sayısı 86.563’e düşürüldü. 2018 Yılı sonuna kadar tamamlanacak yatırımlarla taşınan öğrenci sayısı yüzde 13 azalırken, toplam harcamanın da yüzde 30 oranında azalması hedefleniyor.Şanlıurfa’da eğitim öğretim altyapısını Türkiye ortalamalarına getirmek amacıyla 2018 yılı yatırım programında 393 okulda 3.456 derslik, 200’er kişilik 19 pansiyon, 11 atölye, 3 spor salonu, 50 yataklı 1 öğretmenevi ile 174 lojman bulunuyor. Söz yatırımların proje tutarının ise, toplam 1 milyar 374 milyon 168 bin 704 TL olarak gerçekleşmesi bekleniyor.