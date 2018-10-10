Başkan Peltek, Asgari Ücret İşveren Desteği Uzatılsın

ŞUTSO Başkanı İ.Halil Peltek, Asgari Ücret İşveren Desteği’nin devam etmesinin sürdürülebilir istihdam için büyük önem arz ettiğini vurguladığı resmi yazısında, şunları kaydetti: “2016 ve 2017 yıllarında uygulan asgari ücret desteğinin 2018 yılında da uygulanması için 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 73.maddesinde Yapılan düzenlemeye göre 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna eklenen 75.madde gereğince 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlere işsizlik sigortası fonundan karşılanmak ve bu işverenlerin kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup üzere 2018 yılı ocak-eylül ayları/dönemleri için bakanlar kurulunca tespit edilen günlük tutar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar asgari ücret desteği sağlanması şeklinde yasal düzenleme yapılmıştı.

2018 yılının Ocak-Eylül dönemi için yasada yer alan destek tutarı 20 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11668 sayılı bakanlar kurulu kararı ile belirlenmişti. Buna göre, işyerlerinin faydalanacağı desteğe esas prim gün sayısının tespitinde dikkate alınacak günlük sigorta prime esas kazanç tutarı;

• Toplu iş sözleşmesi uygulanmayan işyerlerinde desteğe esas günlük SPEK tutarı 120 TL

• Toplu İş Sözleşmesi uygulanan işyerlerinde desteğe esas günlük SPEK tutarı 180 TL ve

• Günlük destek tutarı ise 3,33 TL aylık destek tutarı ise 99,90 TL olarak uygulanmaktaydı.

Ayrıca; asgari ücret desteği 2016 ve 2017 yıllarında ocak-aralık aylarında 12 ay süreyle tüm yıl için verilmişti. 2018 yılında ise asgari ücret desteği mevcut düzenlemeye göre 9 ay süreyle Ocak-Eylül döneminde verildi. Eylül ayında sona eren bu desteğin işverene maliyetlerin istihdama olumsuz yansımaması amacıyla devam etmesi sürdürülebilir istihdam için büyük önem arz etmektedir. Bu konuda yasal olarak yeni bir düzenleme yapılmaz ise işverenler kalan Ekim-Kasım ve Aralık ayları için asgari ücret desteği alamayacaklar. İçinde bulunduğumuz ekonomik şartlar göz önüne alınarak bu desteğin devam ettirilmesi, iş dünyası için önemli bir destek noktası oluşturacaktır. Konuyu takdirlerinize arz eder, saygılar sunarım” dedi.