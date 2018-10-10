Harran Belediyesi Urfa'yı Rezil Etti

Kanal 7 Ekibine Saygısızlık Yapılmış

Saygısızlıkta Nirvanalar

Urfalılar Tepkisini Gösterdi

Şahıslarla Olan Sorunu Urfa’ya Mal Etmek Yanlış

Şanlıurfa İsot Festivali dolayısıyla Şanlıurfa’ya gelen Kanal 7 ekibi Harran Örenyeri’nde yapılan kazıları da haberleştirmek için Şanlıurfa'nın Harran İlçesine gittiler.Buradaki kazılarda çalışan kadınlarla beraber röportaj yapan muhabir Meltem Bozbeyoğlu, Harran’da ne yaşamış bilinmez, çalışmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, kendilerine saygısızlık yapıldığını dile getirdi.Bozbeyoğlu yaptığı paylaşımda şunları ifade etti;“Harran Evi sahibi Reşat Özyavuz ve Harran Belediyesi’nin yaptığı saygısızlığı Kanal 7 olarak kabul etmiyor ve kınıyorum. Gitmek isteyen varsa şimdiden söyleyeyim. Saygısızlıkta nirvanalar…”Kanal 7 muhabiri Meltem Bozbeyoğlu ve bahse konu geçen şahıs ve Harran Belediyesi arasında neyin geçtiği bilinmemekle beraber, Bozbeyoğlu’nun eleştirisi Urfalılar tarafından tepki ile karşılandı. Urfalılar; “İsot Festivali için Şanlıurfa’da bulunan Kanal 7 ekibinden biri Harranlı Araplara yaptığı hakareti bir Urfalı bir Harranlı ve Bir Arap Olarak kabul etmiyoruz” yorumunda bulundu.“Sorun yaşamış olabilir” diyen bir vatandaş ise, “Ne gibi bir muameleyle karşılaştı bilemiyoruz. Belki olayın ne olduğunu tam açıklasa biz de ona göre haklı ya da haksız diyebilsek. Fakat ne olduğunu kimsenin bilmediği bir olayda şahıslarla yaşanan bir sorunu Urfalıya, Araplara, Harranlılara mal etmek çok büyük saygısızlık” yorumunda bulundu.