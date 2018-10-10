​Vatandaş Kirli Sedyeye Uzanmak İstemeyince Tartışma Çıktı

Güvenlik Çağırdılar

Mardin’in Kızıltepe İlçesinde bulunan devlet hastanesinin sedyesinin pislik içinde olduğunu gören bir hasta duruma tepki gösterdi.Tedavi olmak için acil bölümüne gelen vatandaşı kirli ve eskimiş sedyede tedavi etmek isteyen doktorlar vatandaşın sert tepkisi ile karşılaştı. “Ben burada uzanıp nasıl tedavi olayım siz söyleyin? Böyle bir pislik mi olur, sedyenin ne halde olduğunu görmüyor musunuz? Neden yetkililere iletmiyorsunuz?” diye sert çıkışan vatandaşa cevap vermekte zorlanan acil çalışanları hastanenin güvenliğini çağırmak zorunda kaldı. Gelen güvenliğe derdini anlatan vatandaş “Sen sağlıklı bir insansın. Sana buraya uzan deseler hasta olarak kalkarsın” yorumunda bulundu.İşte o görüntüler;