​İbrahim Tatlıses, Birileri Nihat Çiftçi’ye Dur Demeli Yoksa Hesabı Ağır Olur

Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü

Urfalıların Soracağı Hesap Ağır Olur

Kaşmer Dağı’nın neden imara açılması gerektiği aylarca bilirkişiler tarafından konuşulup tartışıldı. Sebepler tek tek ortaya döküldü. Balıklıgöl’ü besleyen su havzasına denk gelmesi ve zamanla Balıklıgöl’ün suyunun kirleneceği uyarılarına rağmen 8 Ekimde Belediye Meclisinin aldığı karar ile Kaşmer Dağı İmara açıldı.Karşme Dağı’nın imara açılacağı henüz kesin değilken belirli kesimlerin uzun çabaları sonuçsuz kaldı. İmar planının Belediye Meclisinden geçmesinin ardından da tepkiler çığ gibi büyümeye başladı. Urfalı Sanatçı İbrahim Tatlıses de Kaşmer Dağı’nın imara açılmasını sert sözlerle eleştirdi.İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları dile getirdi;“10 yıl önce dağ eteğinde iki parsel yer almıştım. 10 yıl geçmesine rağmen ne altyapı ne de üst yapı getirilmedi, getirilmesinde derdim kendi yerim değil ama Başkan Nihat Çiftçi Kaşmer Dağı’na imar götürüyor. Urfa’da gelişim yok, kentleşme yok, ilerleme yok... Birileri bunlara dur demeli yoksa Urfalıların soracağı hesap ağır olur. Yazık memleketim Urfa’m emin ellerde değil... Urfa deyimiyle böyle kaşmer bir projeye ne gerek vardı…”